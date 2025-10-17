Neúnavný Jágr je opäť na ľade. Nastúpil na zápas českej extraligy vo veku 53 rokov

PRAHA. Česká hokejová legenda Jaromír Jágr nastúpil vo veku 53 rokov na zápas českej extraligy medzi Kladnom a Vítkovicami.
Pre Jágra je to prvý štart v prebiehajúcej sezóne, ktorá sa pre neho stáva už 38. v profesionálnom hokeji.
Od jeho debutu v áčku Kladna 13. septembra 1988 uplynulo už 13 854 dní. Jeho vtedajší parťák zo štvrtej formácie bol David Čermák, ktorý je súčasným trénerom Jágrovho tímu. Práve česká legenda totižto klub vlastní.
VIDEO: Návrat Jaromíra Jágra na ľadové plochy
Tím sa nachádzal v tabuľke českej extraligy pred zápasom na predposlednom 13. miesto, no účasť Jágra v nominácii priťahuje pozornosť celého hokejového sveta.