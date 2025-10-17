Neúnavný Jágr je opäť na ľade. Nastúpil na zápas českej extraligy vo veku 53 rokov

Jaromír Jágr v drese Rytiri Kladno.
Jaromír Jágr v drese Rytiri Kladno. (Autor: X/Sportak)
Sportnet|17. okt 2025 o 19:14
Jágr je zároveň vlastníkom klubu Rytíři Kladno.

PRAHA. Česká hokejová legenda Jaromír Jágr nastúpil vo veku 53 rokov na zápas českej extraligy medzi Kladnom a Vítkovicami.

Pre Jágra je to prvý štart v prebiehajúcej sezóne, ktorá sa pre neho stáva už 38. v profesionálnom hokeji.

Od jeho debutu v áčku Kladna 13. septembra 1988 uplynulo už 13 854 dní. Jeho vtedajší parťák zo štvrtej formácie bol David Čermák, ktorý je súčasným trénerom Jágrovho tímu. Práve česká legenda totižto klub vlastní.

VIDEO: Návrat Jaromíra Jágra na ľadové plochy

Tím sa nachádzal v tabuľke českej extraligy pred zápasom na predposlednom 13. miesto, no účasť Jágra v nominácii priťahuje pozornosť celého hokejového sveta.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Neúnavný Jágr je opäť na ľade. Nastúpil na zápas českej extraligy vo veku 53 rokov
dnes 19:14
    dnes 19:14
