VIDEO: Dvorský sa presadil druhýkrát v sezóne, bodoval aj Slafkovský. Černák sa pobil

NEW YORK. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil v noci na nedeľu svoj druhý gól v zámorskej NHL.
Dvadsaťročný útočník St. Louis Blues zvyšoval v 10. minúte duelu proti Seattlu Kraken v presilovej hre už na 2:0, jeho tím však napokon prehral 3:4 po predĺžení. Asistenciu si pripísal na konto Juraj Slafkovský, ktorého Montreal zdolal Utah Mammoth 6:2.
Kontroverzný záver
Dvorský nastúpil ako center tretieho útoku a na ľade strávil 11:13 min. Gólovo sa presadil v početnej výhode aj s prispením teču hosťujúceho obrancu Adama Larssona.
Dvorský adresoval strieľanú prihrávku na zadnú žrď Jimmymu Snuggerudovi, švédsky zadák však zrazil puk za chrbát vlastného brankára Philippa Grubauera.
St. Louis v prostrednej časti hry dvojgólový náskok stratilo, na 1:2 znížil Ryker Evans a duel vyrovnal Eeli Tolvanen, keď potrestal vylúčenie Dvorského za podrazenie.
VIDEO: Gól Dalibora Dvorského
V tretej tretine vrátil Blues vedenie Jordan Kyrou, ktorý bol v predchádzajúcom zápase v Buffale len zdravý náhradník, ale duel napokon išiel do predĺženia, keď dve sekundy pred koncom vyrovnal na 3:3 Chandler Stephenson.
Jeho gól skúmali rozhodcovia a napokon ho prekvapujúco uznali, hoci útočník hostí Jordan Eberle v bránkovisku korčuľou zasiahol hokejku brankára Joela Hofera a znemožnil mu spraviť zákrok vyrážačkou.
„Boli sme si istí, že gól nebude platiť,“ povedal na tlačovej konferencii po kontroverznom góle tréner St. Louis Jim Montgomery. „Kritéria pre nedovolené bránenie brankára sú jasné - hráč musí byť v bránovisku a musí zabrániť brankárovi spraviť zákrok.
Eberleho ľavá korčuľa zasiahla v bránkovisku hokejku Hofera, tým pádom mu znemožnila spraviť zákrok vyrážačkou. Puk išiel do bránky na vyrážačkovú stranu. Podľa nás to splnilo všetky kritériá na nedovolené bránenie brankára a gól nemal platiť," dodal Montgomery.
Keďže sa hrala posledná minúta zápasu, nemusel si brať výzvu tréner a riskovať vylúčenie, ale situáciu posudzovali rozhodcovia na základe ligovej výzvy. Víťazstvo Kraken v predĺžení napokon zariadil Shane Wright.
Slafkovský s dvoma pluskami
Slafkovský sa zapísal do štatistík v 54. minúte, keď najskôr tečoval strelu Mikea Mathesona a puk do siete dotlačil Cole Caufield, pre ktorého to bol druhý presný zásah v stretnutí a zvýšil náskok svojho tímu na 4:2. Slafkovský odohral 15:55 min a pripísal si dva plusové body. Na konte má deväť bodov za šesť gólov a tri asistencie v pätnástich zápasoch.
Utah viedol po zásahu Lawsona Crousea 2:1, ale potom strelili Canadiens päť gólov za sebou a natiahli bodovú sériu na domácom ľade na šesť duelov. Dva góly strelil Caufield, ktorý je s 12 zásahmi je spoločne s Nathanom MacKinnonom najlepším strelcom NHL.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
15
6
3
9
+5
2.
Šimon Nemec
New Jersey
15
0
8
8
0
3.
Martin Fehérváry
Washington
15
1
5
6
+3
4.
Samuel Honzek
Calgary
14
1
2
3
-2
5.
Dalibor Dvorský
St. Louis
6
2
0
2
0
6.
Erik Černák
Tampa
15
0
2
2
0
Černák sa v závere pobil
Z víťazstva svojho tímu sa radoval aj obranca Erik Černák v drese Tampy Bay. „Blesky“ zdolali Washington Capitals v zostave s jeho krajanom Martinom Fehérvárym. Černák odohral 18:58 min, do štatistík sa nezapísal, no krátko po záverečnej siréne sa pustil do pästnej výmeny s obrancom Jakobom Chychrunom. Fehérváry strávil na ľade 17:27 min a mal jeden plusový bod.
VIDEO: Bitka Erika Černáka
Debakel na vlastnom ľade utrpeli hráči Edmontonu proti Coloradu. Hostia zvíťazili v Rogers Place vysoko 9:1 aj zásluhou Nathana MacKinnona, ktorý sa blysol dvoma gólmi a rovnakým počtom asistencií. Trojbodoví boli v dueli aj Devon Toews (0+3) a Parker Kelly (2+1).
Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili nad Pittsburghom Penguins 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Slovenský obranca Šimon Nemec strávil na ľade takmer 27 minút, do štatistík si zapísal plusový bod a jednu zblokovanú strelu.
O víťazný samostatný nájazd sa postaral Paul Cotter. Pre „diablov“ to bolo druhé víťazstvo za sebou, priebežne sú na čele Východnej konferencie s 22 bodmi. V druhom večernom stretnutí uspela Ottawa na ľade Philadelphie 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól zaznamenal v štvrtej minúte nadstavenia Tim Stützle.
Boston nezastavilo ani Toronto
Výbornú formu potvrdili hráči Bostonu, ktorí vyhrali v Toronte 5:3 a natiahli víťaznú sériu na šesť zápasov. Dva góly a asistenciu zaznamenal Morgan Geekie.
„Víťazstvo v Toronte vždy poteší, nehrá sa tu ľahko. Som rád, že sme uspeli, aj keď nám stále chýba niekoľko hráčov," povedal kouč Bruins Marco Sturm. Brankár Jeremy Swayman zaznamenal 30 zákrokov, „medveďom" chýbal z rodinných dôvodov obranca Charlie McAvoy.
Zápas nedohral útočník Maple Leafs Scott Laughton, ktorého tvrdo narazil Nikita Zadorov. V prvej tretine padli tri góly v priebehu 38 sekúnd, keď najskôr v čase 3:12 otvoril skóre Nick Robertson, ale Bruins gólmi Geekieho (3:30) a Viktora Arvidssona (3:50) bleskovo otočili.
Boli to tri najrýchlejšie góly dvoch tímov od 9. marca 2023, keď v súboji medzi Dallasom a Buffalom padli tri góly v priebehu 28 sekúnd. Na 4:2 pre Boston zvýšil David Pastrňák a už len jeden presný zásah ho delí od míľnika 400 gólov v NHL.
Bo Horvat strelil dva góly, Iľja Sorokin chytil 33 striel a New York Islanders vyhrali v mestskom derby na ľade Rangers 5:0.
„Jazdci" prehrali aj siedmy domáci zápas od začiatku sezóny, čo je negatívny klubový rekord. Rangers majú v Madison Square Garden bilanciu 0-6-1 a v piatich zápasoch nestrelili ani jeden gól, vrátane dvoch duelov za sebou.
Na druhej strane vonku majú Rangers bilanciu 7-1-1, najlepšiu v lige. „Vyhrali sme veľa zápasov vonku s rovnakým konceptom našej hry. Sme na dobrej ceste, je to proces. Veľmi chceme zlepšiť bilanciu doma, verím, že to konečne prelomíme," povedal tréner Mike Sullivan. Sorokin zaznamenal prvý shutout v sezóne a 23. v kariére (všetky s Islanders).
Proti Rangers vychytal druhé čisté konto a stal sa tretím brankárom „ostrovanov" s viac ako jedným shutoutom proti Rangers. Okrem neho to dokázali Semjon Varlamov (5) a bývalý slovenský brankár Jaroslav Halák (2).
Celebrini s desiatym gólom
Šieste víťazstvo za sebou dosiahli aj „káčeri" z Anaheimu, hoci vo Vegas stratili dvojgólové vedenie. V predĺžení napokon o úspechu Ducks rozhodol obranca Jacob Trouba, keď prekonal Akiru Schmida.
Anaheim vyhral 4:3 a upevnil si vedúcu pozíciu v Pacifickej divízii. Leo Carlsson strelil dva góly a pridal aj asistenciu, Petr Mrázek vo svojom 400. štarte v NHL zlikvidoval 36 striel Golden Knights. Trouba dal svoj tretí gól v predĺžení, prvý od 22. októbra 2018, keď bol ešte hráčom Winnipegu Jets.
Macklin Celebrini strelil svoj desiaty gól v sezóne a pomohol San Jose k víťazstvu 3:1 nad dvojnásobným obhajcom titulu Floridou. Skórovali aj Adam Gaudette a Alexander Wennberg, Sharks sa v poslednom čase darí, keď vyhrali päť z uplynulých šesť zápasov.
V bránke žiaril Jaroslav Askarov, ktorý zlikvidoval 38 striel, prekonal ho len Brad Marchand. „Žraloci" zdolali „panterov" prvýkrát od 1. decembra 2017 a ukončili dvanásťzápasovú sériu prehier s týmto súperom.
Celebrini (19 rokov, 148 dní) strelil 10 gólov v prvých 16 zápasoch sezóny len ako štvrtý tínedžer za poslednú dekádu. Okrem neho to dokázali Elias Pettersson (10 zápasov v sezóne 2018/19), Patrik Laine (14, 2016/17) a Clayton Keller (15, 2017/18). Desiaty gól v sezóne strelil aj Marchand.
NHL - výsledky, 9. november:
Philadelphia - Ottawa 2:3
Góly: 32. Mičkov (Dvorak, Konecny), 50. Drysdale (Dvorak, Zegras) - 6. Stützle (Perron, Greig), 7. Amadio (Giroux, Pinto), 64. Stützle (Batherson, Chabot)
Brankári: Ersson - Ullmark, strely na bránku: 22:13
Nashville - Dallas 4:5
Góly: 18. Evangelista (Stastney, O'Reilly), 25. Hague (Blankenburg, Haula), 26. Forsberg (O'Reilly, Hague), 46. Stamkos (Blankenburg, Wood) - 7. Bourque (Heiskanen, Ljubuškin), 21. Hintz (Johnston, Heiskanen), 43. Hryckowian (Bäck, Bourque), 50. Erne (Blackwell, Petrovic), 51. Steel (Johnston, Rantanen)
Brankári: Annunen - Oettinger, strely na bránku: 21:22
Carolina - Buffalo 6:3
Góly: 5. Aho (Svečnikov), 25. Svečnikov (Miller, Ehlers), 32. Kotkaniemi (Nyström, Hall), 41. Robinson (Kotkaniemi, Legault), 58. Jarvis (Staal), 59. Legault - 9. Power (Östlund), 44. Tuch (Thompson), 47. Thompson (McLeod, Tuch)
Brankári: Kočetkov - Lyon, strely na bránku: 35:22.
Montreal - Utah 6:2
Góly: 15. Kapanen (Demidov, Carrier), 27. Caufield (Dobson), 34. Newhook (Kapanen), 54. Caufield (Slafkovský, Matheson), 58. Suzuki (Newhook), 60. Dach - 4. Yamamoto (Cole, Stenlund), 27. Crouse (Carcone, McBain)
Brankári: Montembeault - Vejmelka, strely na bránku: 23:27
/J. Slafkovský (Montreal) 0+1/
NY Rangers - NY Islanders 0:5
Góly: 11. Horvat (Heineman, Palmieri), 20. Drouin (Duclair, Pageau), 39. Horvat (Drouin, Barzal), 58. Pageau (Holmström, Drouin), 60. Lee (Pageau, Duclair)
Brankári: Šesťorkin - Sorokin, strely na bránku: 33:26
St. Louis - Seattle 3:4 pp
Góly: 6. Holloway, 10. Dvorský (Fowler, Bučnevič), 46. Kyrou (Broberg, Thomas) - 29. Evans (Tolvanen, Kartye), 36. Tolvanen (Dunn, Eberle), 60. Stephenson (Beniers, Montour), 62. Wright (Tolvanen, Evans)
Brankári: Hofer - Grubauer, strely na bránku: 19:30
/D. Dvorský (St. Louis) 1+0/
Tampa Bay - Washington 3:2
Góly: 7. Lilleberg (Guentzel, D'Astous), 16. Guentzel (Hedman, Hagel), 49. Hagel (James, D'Astous) - 5. Duhaime (Frank, Dowd), 38. Carlson
Brankári: Vasilevskij - Thompson, strely na bránku: 19:30
Toronto - Boston 3:5
Góly: 4. Robertson (Domi, Rielly), 14. Maccelli (Roy, Rielly), 37. Tavares (Nylander, Ekman-Larsson) - 4. Geekie (Lohrei), 4. Arvidsson, 23. Eyssimont (Chusnutdinov, Lohrei), 25. Pastrňák (Lindholm, Geekie), 57. Minten (Kastelic)
Brankári: Stolarz (25. Hildeby) - Swayman, strely na bránku: 33:39.
Edmonton - Colorado 1:9
Góly: 32. McDavid (Draisaitl) - 14. Makar (Toews, MacKinnon), 15. Makar (Toews, MacKinnon), 23. Brindley (Malinski, Bardakov), 25. Drury (Burns, Olofsson), 30. Kelly (Brindley, Bardakov), 35. Kelly, 41. MacKinnon (Lehkonen, Toews), 46. MacKinnon (Colton), 55. Drury (Colton, Kelly)
Brankári: Skinner (28. Pickard) - Wedgewood, strely na bránku: 24:35
San Jose - Florida 3:1
Góly: 18. Celebrini (Smith, Desharnais), 24. Gaudette (Orlov, Liljegren), 60. Wennberg (Graf, Smith) - 24. Marchand (Lundell, Luostarinen)
Brankári: Askarov - Tarasov, strely na bránku: 23:38.
Vancouver - Columbus 4:3
Góly: 26. DeBrusk (O'Connor, Räty), 40. O'Connor (Hughes, Hronek), 47. Garland (Myers, E. Pettersson), 55. Boeser (Sherwood, Reichel) - 27. Marčenko (Voronkov, Mateychuk), 34. Voronkov (Marčenko, Fantilli), 50. Marčenko (Voronkov, Severson)
Brankári: Lankinen - Merzlikinš, strely na bránku: 25:32
Vegas - Anaheim 3:4 pp
Góly: 6. Howden (Karlsson, Hanifin), 44. Dorofejev (Eichel), 55. Korczak (Barbašev, Marner) - 16. Vatrano (Zellweger, Trouba), 31. Carlsson (Terry), 37. Carlsson (Zellweger), 65. Trouba (Carlsson)
Brankári: Schmid - Mrázek, strely na bránku: 39:29
