Makar môže obhájiť zisk Norrisovej trofeje. V nominácii je šiestu sezónu v rade

Rasmus Dahlin z Buffala Sabres, Cale Makar z Colorada Avalanche a Zach Werenski z Columbusu Blue Jackets sú finalisti na zisk Norrisovej trofeje, ktorá je určená najlepšiemu obrancovi sezóny v zámorskej NHL.
O trojici nominovaných rozhodla Asociácia profesionálnych hokejových novinárov.
Dahlin nazbieral v 77 zápasoch základnej časti 74 bodov za 19 gólov a 55 asistencií, čo ho v produktivite zadákov radilo na šieste miesto.
Dvadsaťšesťročný Švéd si vytvoril kariérne bodové maximum. S minutážou 24:11 bol najvyťaženejší hráč svojho tímu.
Kapitán Buffala je nominovaný premiérovo na zisk trofeje a môže sa stať prvým hráčom Sabres v histórii s týmto ocenením.
Makar je finalista Norris Trophy už šiestu sezónu v rade. Dvakrát cenu vyhral (2021/22, 2024/25) a môže sa stať desiatym hráčom v histórii, ktorý získa prestížnu trofej trikrát.
Dvadsaťsedemročný Kanaďan bol so 79 bodmi (20+59) tretí najproduktívnejší obranca základnej časti, v tretej sezóne za sebou nastrieľal minimálne 20 gólov. V priemere odohral 24:51 minút na zápas a nazbieral 32 plusových bodov.
Werenski bol po Evanovi Bouchardovi druhý najproduktívnejší obranca dlhodobej sezóny, v 75 dueloch si pripísal 81 bodov za 22 gólov a 59 asistencií.
Dvadsaťosemročný Američan vyslal spomedzi všetkých ligových zadákov najviac striel (260) a mal druhý najlepší bodový priemer (1,08).
Olympijský šampión z Milána mal druhý najvyšší „icetime“ v profilige (26:37) po Quinnovi Hughesovi z Minnesoty (27:44).
Finalistom na zisk Norris Trophy je v druhej sezóne za sebou, vlani skončil v hlasovaní druhý. Môže sa stať prvým hráčom Blue Jackets s touto cenou.
Informoval o tom oficiálny web NHL.