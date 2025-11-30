VIDEO: Nemec opäť skóroval, no v defenzíve pohorel. Bol pri piatich góloch súpera

Slovenský obranca Šimon Nemec strelil svoj šiesty gól v tejto sezóne NHL, ale na víťazstvo to nestačilo. New Jersey Devils doma podľahli Philadelphii 3:5.
Hviezda chvíľa 21-ročného rodáka z Liptovského Mikuláša prišla v 13. minúte, keď sa zapojil do kontry a po prihrávke Jespera Bratta strelou bez prípravy spomedzi kruhov prekonal Dana Vladařa.
V úvode druhej tretiny sa však dvakrát presadil ruský útočník Matvej Mičkov a Philadelphia už vedenie nepustila. Devils ukončili sériu troch víťazstiev, vo Východnej konferencii majú druhú najlepšiu bilanciu.
Po defenzívnej stránke Nemcovi zápas nevyšiel, bol pri všetkých góloch Flyers a zaznamenal štyri mínusové body.
Nemec sa stal 5. obrancom v klubovej histórii Devils/Colorado Rockies/Kansas City Scouts, ktorý strelil aspoň šesť gólov v kalendárnom mesiaci.
Paradoxne, všetkým sa to podarilo v decembri - Dave Pichette (10 gólov v roku 1984), Barry Beck (10 - 1977), Tom Kurvers (8 - 1988) a Mike McEwen (6 - 1979).
Juraj Slafkovský asistoval pri góle Ivana Demidova, po ktorom Montreal znížil v 29. minúte súboja na ľade Colarada na 1:4. Efektnou otočkou sa zbavil Brocka Nelsona a presnou krížnou prihrávkou pripravil Demidovovi šiesty gól v sezóne.
Tri body za gól a dve asistencie nazbieral Nathan MacKinnon (20+24). V deviatej sezóne za sebou tak strelil minimálne 20 gólov, čím v klubových rekordoch prekonal zápis Antona Šťastného a dostal sa na piate miesto.
Viac dvadsaťgólových ročníkov za sebou zaznamenal len Milan Hejduk (11), Joe Sakic (11), Michel Goulet (10) a Peter Šťastný (10).
Z triumfu sa zo Slovákov mohol tešiť iba Dalibor Dvorský, keďže hráči St. Louis zdolali doma Utah 1:0. O jediný zásah sa postaral Dylan Holloway.
Druhý shutout za sebou zaznamenal Joel Hofer, ktorý zlikvidoval 18 striel a Blues sú po druhej výhre za sebou na 13. mieste Západnej konferencie.
NHL - 30. november - výsledky:
Seattle Kraken – Edmonton Oilers 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly: 12. Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid), 33. Draisaitl (Mangiapane, Emberson), 39. Hyman (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 47. McDavid (Hyman, Ekholm)
Brankári: Daccord - Skinner, strely na bránku: 26:25.
Boston Bruins – Detroit Red Wings 3:2 sn (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 25. M. Geekie (H. Lindholm), 54. M. Geekie (Mittelstadt, E. Lindholm), rozhodujúci nájazd Mittelstadt – 46. Raymond (Larkin, Finnie), 59. Rasmussen (Larkin, P. Kane)
Brankári: Swaynan - Talbot, strely na bránku: 19:26.
New Jersey Devils – Philadelphia Flyers 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Góly: 13. Nemec (Bratt, Hischier), 40. Meier (Bratt, Mercer), 47. Mercer – 6. Tippett (Dvorak, Zegras), 21. Mičkov (Konecny, Sanheim), 24. Mičkov (Konecny, York), 34. Zegras (Tippett), 60. Tippett
Brankári: Markström - Vladař, strely na bránku: 31:32
Pittsburgh Penguins – Toronto Maple Leafs 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
Góly: 9. Kindel (Crosby, Rust), 45. Crosby (Hayes) – 7. Ekman-Larsson (Knies, Matthews), 12. Cowan (Nylander, Rielly), 23. McMann (Rielly, Ekman-Larsson), 25. Joshua (N. Roy, Stecher), 34. N. Roy (Domi, McMann), 48. Matthews (Domi, Knies), 54. N. Robertson
Brankári: Šilovs (25. Jarry) - Hildeby, strely na bránku: 35:23.
Nashville Predators – Winnipeg Jets 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Góly: 38. Blankenburg (Evangelista, Haula), 43. Evangelista (Haula, Josi) – 1. Vilardi (Scheifele, Samberg), 20. Niederreiter (L. Schenn, Samberg), 33. Perfetti (Namestnikov, J. Toews), 50. Connor (L. Schenn, Vilardi), 60. Niederreiter (Iafallo, Samberg)
Brankári: Annunen - Comrie, strely na bránku: 22:25.
St. Louis Blues – Utah Mammoth 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 39. Holloway (Broberg, R. Thomas)
Brankári: Hofer - Vejmelka, strely na bránku: 19:18
Minnesota Wild – Buffalo Sabres 2:3 sn (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 10. Kaprizov (Zuccarello, Jurov), 15. Boldy – 13. Malenstyn (Krebs, Dunne), 47. Doan (Tuch, Östlund), rozhodujúci nájazd Östlund
Brankári: Gustavsson - Ellis, strely na bránku: 24:32
Vegas Golden Knights – San Jose Sharks 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)
Góly: 17. Hertl (Dorofejev, Hutton), 26. Sissons (Kolesar, Reinhardt), 28. Marner (Howden, Stone), 33. Hertl (Marner, Eichel) – 8. W. Smith (Toffoli, Orlov), 35. W. Smith (Celebrini), 40. Eklund (Gaudette, Ferraro)
Brankári: Lindbom - Nedeljkovic, strely na bránku: 24:21
Los Angeles Kings – Vancouver Canucks 2:1 (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 18. Kopitar (Kempe, Dumoulin), 64. Kempe (Byfield, Fiala) – 23. E. Kane (O'Connor, T. Myers)
Brankári: Forsberg - Lankinen, strely na bránku: 23:20.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: