Fehérváryho spoluhráč podstúpil operáciu, vráti sa až v priebehu budúcej sezóny

Obranca Rasmus Sandin z Washingtonu Capitals podstúpil operáciu predného skríženého väzu v pravom kolene a tímu zámorskej hokejovej NHL bude chýbať šesť až deväť mesiacov. Do hry sa tak vráti až v priebehu budúcej sezóny.
Capitals uviedli, že časový harmonogram jeho návratu na ľad „bude závisieť od individuálneho vývoja rekonvalescencie“.
Šesťmesačná pauza by Sandinovi umožnila návrat krátko po začiatku ročníka 2026/2027, zatiaľ čo deväť mesiacov by znamenalo, že bude mimo hry až do januára budúceho roka.
Dvadsaťšesťročný Švéd vynechal posledné dva zápasy tímu v základnej časti, keď sa zranil 11. apríla pri výhre Capitals nad Pittsburghom 6:3. V tejto sezóne si pripísal päť gólov a 29 bodov v 73 zápasoch, pričom na ľade strávil priemerne 19 minút a 12 sekúnd. Kontrakt má platný do roku 2029.
Sandina získali Capitals vo februári 2023 z Toronta Maple Leafs výmenou za obrancu Erika Gustafssona a výber v prvom kole draftu.
Na konte má v kariére v NHL spolu 25 gólov a 145 bodov v 382 zápasoch. Washington, kde pôsobí aj slovenský obranca Martin Fehérváry, sa prvýkrát od sezóny 2022/2023 nedostal do play off. Informoval portál TSN.