VIDEO: Nemec opäť hrdinom. O triumfe New Jersey rozhodol v samostatných nájazdoch

Šimon Nemec
Fotogaléria (12)
Šimon Nemec (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|16. nov 2025 o 07:09
Devils sú na čele Východnej konferencie.

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa stal opäť hrdinom New Jersey.

V noci na nedeľu v zápase NHL na ľade Washingtonu Capitals rozhodol v samostatných nájazdoch o triumfe Devils 3:2.

Nemec, ktorý v predošlom dueli v Chicagu (4:3 pp) zaznamenal hetrik a strelil víťazný gól v predĺžení, tentoraz premenil vo štvrtej sérii rozhodujúci nájazd.

Nemec si z pravej strany nakorčuľoval na Logana Thompsona a chladnokrvne poslal puk popod brankára.

VIDEO: Víťazný nájazd Šimona Nemca

V zápase nastúpil v prvej obrannej dvojici, odohral 26:02 minút ako tretí najvyťažovanejší hráč v stretnutí, vyslal dve strely na bránku a zblokoval štyri pokusy súpera.

Nemec po stretnutí priznal, že v nájazdoch očakával skôr iných spoluhráčov. Nemyslel si, tréner Sheldon Keefe zverí takúto zodpovednú úlohu aj jemu.

﻿„Keď Sheldon povedal, že idem ja, v duchu som si hovoril: 'Máš len jeden pokus, tak ho jednoducho využi'. A vyšlo to,“ povedal Nemec.

Jeho spoluhráč z defenzívy Luke Hughes sa na víťazstve Devils podieľal gólom a asistenciou.

Capitals nestačili ani dva kanadské body (1+1) Alexandra Ovečkina, kapitán Washingtonu strelil už svoj 902. gól v základnej časti NHL.

Nemcov krajan v drese Capitals Martin Fehérváry zaznamenal počas 19:37 minúty na ľade plusový bod, dve strely na bránku, dva bloky a jeden bodyček.

Fotogaléria zo zápasu Washington Capitals - New Jersey Devils
Šimon Nemec premieňa samostatný nájazd v zápase Washington - New Jersey
Šimon Nemec oslavuje víťazný gól v nájazdoch
Šimon Nemec oslavuje víťazný gól v nájazdoch
Momentka zo zápasu Washington - New Jersey
12 fotografií
Šimon Nemec a Connor McMichael v zápase Washington - New JerseyMomentka zo zápasu Washington - New JerseyMomentka zo zápasu Washington - New JerseyWashington Capitals goaltender Logan Thompson (48) stops a shot by New Jersey Devils left wing Jesper Bratt (63) during the second period of an NHL hockey game, Saturday, Nov. 15, 2025, in Washington. (AP Photo/Nick Wass)Momentka zo zápasu Washington - New JerseyBrankár Jake AllenAlex OvečkinMomentka zo zápasu Washington - New Jersey

Tampa Bay uspela v derby na ľade úradujúceho dvojnásobného šampióna Floridy 3:1. Slovenský obranca v službách „bleskov“ Erik Černák odohral 18:05 min so ziskom plusového bodu, bloku a troch bodyčekov.

Dostal aj trest na 2+2 minúty za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou, ktorou spôsobil tržnú ranu Evanovi Rodriguesovi.

Slafkovský znovu nebodoval

Montreal podľahol Bostonu 2:3, domáci Juraj Slafkovský nebodoval v treťom zápase za sebou.

Slovenský krídelník si počas 16:05 min. na ľade pripísal jednu strelu na bránku, dve zblokované strely, tri bodyčeky a inkasoval dvojminútový trest za hákovanie, čo súper využil na strelenie víťazného gólu.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Šimon Nemec

New Jersey

18

4

8

12

+5

2.

Juraj Slafkovský

Montreal

18

6

3

9

+4

3. 

Martin Fehérváry

Washington

18

1

5

6

+5

4.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

5.

Dalibor Dvorský

St. Louis

9

2

0

2

-2

6.

Erik Černák

Tampa

17

0

2

2

-1

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

Calgary nestačilo na Winnipeg, keď v kanadskom derby prehralo 3:4 po nájazdoch. Honzek odohral za Flames len sedem minút, pretože v druhej tretine sa nešťastne zrazil so spoluhráčom Mikaelom Backlundom a zápas pre zranenie nedohral.

Klub informoval, že mladý slovenský útočník utrpel zranenie hornej časti tela. Flames stále chýba pre zranenie Martin Pospíšil.

St. Louis s Daliborom Dvorským prehral s Vegas 1:4, slovenský útočník počas 12:56 min. na ľade zblokoval jednu strelu súpera a rozdal dva bodyčeky. Na buly mal 42,9-percentnú úspešnosť.

Dallas zdolal Philadelphiu 5:1, domáci kanonier Jason Robertson sa blysol čistým hetrikom.

NHL - výsledky, 16. november:

Minnesota Wild - Anaheim Ducks 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 21. Johansson (Boldy, Hartman), 60. Boldy (Middleton, Eriksson Ek)

Brankári: Wallstedt - Mrázek, strely na bránku: 30:28.

Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 4:5 pp (1:1, 3:1, 0:2 - 0:1)

Góly: 11. Kane (Chiarot), 24. DeBrincat (Raymond), 26. Larkin (Raymond, Seider), 29. DeBrincat (Raymond, Seider) - 11. Tuch, 38. Doan (Dahlin, Byram), 45. Thompson (Doan, Ellis), 50. McLeod, 62. Samuelsson (Thompson, Dahlin)

Brankári: Gibson - Ellis, strely na bránku: 28:27.

Washington Capitals - New Jersey Devils 2:3 pp a sn (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 41. McMichael (Ovečkin, Chychrun), 49. Ovečkin (McMichael, Strome) - 6. Gricjuk (L. Hughes, Cotter), 18. L. Hughes (Dillon, Bratt), rozh. nájazd Nemec

Brankári: Thompson - Allen, strely na bránku: 31:31.

Columbus Blue Jackets - New York Rangers 1:2 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 36. Voronkov (Werenski, Marčenko) - 26. Zibanejad (Panarin, Fox), rozh. nájazd Miller

Brankári: Greaves - Šesťorkin, strely na bránku: 25:32.

Montreal Canadiens - Boston Bruins 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Góly: 13. Evans (Anderson), 39. Caufield (Suzuki, Struble) - 9. Chusnutdinov (Pastrňák, Zadorov), 22. Lohrei (Kastelic, Jeannot), 37. Arvidsson (Zacha, Pastrňák)

Brankári: Montembeault - Swayman, strely na bránku: 28:23.

Ottawa Senators - Los Angeles Kings 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Gól: 10. Laferriere (Anderson, Byfield)

Brankári: Ullmark - Forsberg, strely na bránku: 17:18.

Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers 3:4 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

Góly: 16. Robinson (Gostisbehere, Hall), 22. Ehlers (Blake, Stankoven), 47. Staal - 4. Roslovic, 7. McDavid (Roslovic, Draisaitl), 46. McDavid (Draisaitl, Hyman), 61. Draisaitl (McDavid, Bouchard)

Brankári: Andersen - Skinner, strely na bránku: 36:23.

Chicago Blackhawks - Toronto Maple Leafs 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Góly: 12. Greene (Levšunov, Kaiser), 46. Teräväinen (Nazar, Moore), 56. Dach (Crevier, Michejev) - 20. Robertson (Tavares), 30. Rielly (Ekman-Larsson, Nylander)

Brankári: Knight - Woll, strely na bránku: 32:33.

St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Góly: 56. Broberg (Thomas, Snuggerud) - 13. Saad (Smith, Howden), 15. Bowman (Dorofejev, Eichel), 21. Hanifin (Whitecloud, Smith), 52. Hertl (Dorofejev)

Brankári: Hofer - Schmid, strely na bránku: 23:33.

Dallas Stars - Philadelphia Flyers 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Góly: 4. Bichsel (Petrovic, Hryckowian), 32. Robertson (Seguin, Hintz), 38. Robertson (Hintz, Lindell), 50. Robertson (Hintz, Rantanen), 54. Seguin (Ľjubuškin) - 51. Dvorak (Tippett, Drysdale)

Brankári: Oettinger - Vladař, strely na bránku: 28:21.

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Góly: 32. Marchand (Reinhart, Lundell) - 13. Lilleberg (Kučerov), 45. Finley (Douglas, Sabourin), 60. Girgensons (Gourde)

Brankári: Bobrovskij - Vasilevskij, strely na bránku: 23:20.

Seattle Kraken - San Jose Sharks 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Góly: 9. Schwartz (Stephenson, Oleksiak), 37. Larsson (Marchment, Beniers), 37. Tolvanen (Stephenson, Oleksiak), 57. Schwartz (Lindgren) – 20. Wennberg (Celebrini, Eklund).

Brankári: Murray (20. Grubauer) - Nedeljkovic, strely na bránku: 23:26.

Calgary Flames - Winnipeg Jets 3:4 pp a sn (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 28. Bean (Pachal, Frost), 34. Bahl (Coronato, Frost), 59. Coronato (Andersson, Huberdeau) - 28. Scheifele (Connor, Morrissey), 29. Pearson (Schenn, Stanley), 42. Perfetti, rozh. nájazd Vilardi

Brankári: Wolf - Hellebuyck, strely na bránku: 34:23.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

