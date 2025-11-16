VIDEO: Nemec opäť hrdinom. O triumfe New Jersey rozhodol v samostatných nájazdoch

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa stal opäť hrdinom New Jersey.
V noci na nedeľu v zápase NHL na ľade Washingtonu Capitals rozhodol v samostatných nájazdoch o triumfe Devils 3:2.
Nemec, ktorý v predošlom dueli v Chicagu (4:3 pp) zaznamenal hetrik a strelil víťazný gól v predĺžení, tentoraz premenil vo štvrtej sérii rozhodujúci nájazd.
Nemec si z pravej strany nakorčuľoval na Logana Thompsona a chladnokrvne poslal puk popod brankára.
VIDEO: Víťazný nájazd Šimona Nemca
V zápase nastúpil v prvej obrannej dvojici, odohral 26:02 minút ako tretí najvyťažovanejší hráč v stretnutí, vyslal dve strely na bránku a zblokoval štyri pokusy súpera.
Nemec po stretnutí priznal, že v nájazdoch očakával skôr iných spoluhráčov. Nemyslel si, tréner Sheldon Keefe zverí takúto zodpovednú úlohu aj jemu.
„Keď Sheldon povedal, že idem ja, v duchu som si hovoril: 'Máš len jeden pokus, tak ho jednoducho využi'. A vyšlo to,“ povedal Nemec.
Jeho spoluhráč z defenzívy Luke Hughes sa na víťazstve Devils podieľal gólom a asistenciou.
Capitals nestačili ani dva kanadské body (1+1) Alexandra Ovečkina, kapitán Washingtonu strelil už svoj 902. gól v základnej časti NHL.
Nemcov krajan v drese Capitals Martin Fehérváry zaznamenal počas 19:37 minúty na ľade plusový bod, dve strely na bránku, dva bloky a jeden bodyček.
Tampa Bay uspela v derby na ľade úradujúceho dvojnásobného šampióna Floridy 3:1. Slovenský obranca v službách „bleskov“ Erik Černák odohral 18:05 min so ziskom plusového bodu, bloku a troch bodyčekov.
Dostal aj trest na 2+2 minúty za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou, ktorou spôsobil tržnú ranu Evanovi Rodriguesovi.
Slafkovský znovu nebodoval
Montreal podľahol Bostonu 2:3, domáci Juraj Slafkovský nebodoval v treťom zápase za sebou.
Slovenský krídelník si počas 16:05 min. na ľade pripísal jednu strelu na bránku, dve zblokované strely, tri bodyčeky a inkasoval dvojminútový trest za hákovanie, čo súper využil na strelenie víťazného gólu.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Šimon Nemec
New Jersey
18
4
8
12
+5
2.
Juraj Slafkovský
Montreal
18
6
3
9
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
18
1
5
6
+5
4.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
5.
Dalibor Dvorský
St. Louis
9
2
0
2
-2
6.
Erik Černák
Tampa
17
0
2
2
-1
Calgary nestačilo na Winnipeg, keď v kanadskom derby prehralo 3:4 po nájazdoch. Honzek odohral za Flames len sedem minút, pretože v druhej tretine sa nešťastne zrazil so spoluhráčom Mikaelom Backlundom a zápas pre zranenie nedohral.
Klub informoval, že mladý slovenský útočník utrpel zranenie hornej časti tela. Flames stále chýba pre zranenie Martin Pospíšil.
St. Louis s Daliborom Dvorským prehral s Vegas 1:4, slovenský útočník počas 12:56 min. na ľade zblokoval jednu strelu súpera a rozdal dva bodyčeky. Na buly mal 42,9-percentnú úspešnosť.
Dallas zdolal Philadelphiu 5:1, domáci kanonier Jason Robertson sa blysol čistým hetrikom.
NHL - výsledky, 16. november:
Minnesota Wild - Anaheim Ducks 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 21. Johansson (Boldy, Hartman), 60. Boldy (Middleton, Eriksson Ek)
Brankári: Wallstedt - Mrázek, strely na bránku: 30:28.
Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 4:5 pp (1:1, 3:1, 0:2 - 0:1)
Góly: 11. Kane (Chiarot), 24. DeBrincat (Raymond), 26. Larkin (Raymond, Seider), 29. DeBrincat (Raymond, Seider) - 11. Tuch, 38. Doan (Dahlin, Byram), 45. Thompson (Doan, Ellis), 50. McLeod, 62. Samuelsson (Thompson, Dahlin)
Brankári: Gibson - Ellis, strely na bránku: 28:27.
Washington Capitals - New Jersey Devils 2:3 pp a sn (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 41. McMichael (Ovečkin, Chychrun), 49. Ovečkin (McMichael, Strome) - 6. Gricjuk (L. Hughes, Cotter), 18. L. Hughes (Dillon, Bratt), rozh. nájazd Nemec
Brankári: Thompson - Allen, strely na bránku: 31:31.
Columbus Blue Jackets - New York Rangers 1:2 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 36. Voronkov (Werenski, Marčenko) - 26. Zibanejad (Panarin, Fox), rozh. nájazd Miller
Brankári: Greaves - Šesťorkin, strely na bránku: 25:32.
Montreal Canadiens - Boston Bruins 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Góly: 13. Evans (Anderson), 39. Caufield (Suzuki, Struble) - 9. Chusnutdinov (Pastrňák, Zadorov), 22. Lohrei (Kastelic, Jeannot), 37. Arvidsson (Zacha, Pastrňák)
Brankári: Montembeault - Swayman, strely na bránku: 28:23.
Ottawa Senators - Los Angeles Kings 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Gól: 10. Laferriere (Anderson, Byfield)
Brankári: Ullmark - Forsberg, strely na bránku: 17:18.
Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers 3:4 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 16. Robinson (Gostisbehere, Hall), 22. Ehlers (Blake, Stankoven), 47. Staal - 4. Roslovic, 7. McDavid (Roslovic, Draisaitl), 46. McDavid (Draisaitl, Hyman), 61. Draisaitl (McDavid, Bouchard)
Brankári: Andersen - Skinner, strely na bránku: 36:23.
Chicago Blackhawks - Toronto Maple Leafs 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Góly: 12. Greene (Levšunov, Kaiser), 46. Teräväinen (Nazar, Moore), 56. Dach (Crevier, Michejev) - 20. Robertson (Tavares), 30. Rielly (Ekman-Larsson, Nylander)
Brankári: Knight - Woll, strely na bránku: 32:33.
St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Góly: 56. Broberg (Thomas, Snuggerud) - 13. Saad (Smith, Howden), 15. Bowman (Dorofejev, Eichel), 21. Hanifin (Whitecloud, Smith), 52. Hertl (Dorofejev)
Brankári: Hofer - Schmid, strely na bránku: 23:33.
Dallas Stars - Philadelphia Flyers 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Góly: 4. Bichsel (Petrovic, Hryckowian), 32. Robertson (Seguin, Hintz), 38. Robertson (Hintz, Lindell), 50. Robertson (Hintz, Rantanen), 54. Seguin (Ľjubuškin) - 51. Dvorak (Tippett, Drysdale)
Brankári: Oettinger - Vladař, strely na bránku: 28:21.
Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 32. Marchand (Reinhart, Lundell) - 13. Lilleberg (Kučerov), 45. Finley (Douglas, Sabourin), 60. Girgensons (Gourde)
Brankári: Bobrovskij - Vasilevskij, strely na bránku: 23:20.
Seattle Kraken - San Jose Sharks 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 9. Schwartz (Stephenson, Oleksiak), 37. Larsson (Marchment, Beniers), 37. Tolvanen (Stephenson, Oleksiak), 57. Schwartz (Lindgren) – 20. Wennberg (Celebrini, Eklund).
Brankári: Murray (20. Grubauer) - Nedeljkovic, strely na bránku: 23:26.
Calgary Flames - Winnipeg Jets 3:4 pp a sn (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 28. Bean (Pachal, Frost), 34. Bahl (Coronato, Frost), 59. Coronato (Andersson, Huberdeau) - 28. Scheifele (Connor, Morrissey), 29. Pearson (Schenn, Stanley), 42. Perfetti, rozh. nájazd Vilardi
Brankári: Wolf - Hellebuyck, strely na bránku: 34:23.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: