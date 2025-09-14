Slováci si podmanili extraligu v Česku. Najviac vynikol Lantoši

PRAHA. Slovenský hokejista Viliam Čacho v nedeľu prispel troma asistenciami k výhre Olomouca 4:2 na ľade HC Energie Karlovy Vary.
V 3. kole českej extraligy sa darilo aj Róbertovi Lantošimu, ktorý strelil dva góly a na tretí asistoval, jeho České Budějovice vyhrali na ľade Plzne 4:1.
Mountfield Hradec Králové v bránke so Stanislavom Škorvánkom podľahol Kladnu 2:4, pri prvom góle Hradca si pripísal asistenciu jeho krajan Dávid Mudrák.
Třinec zdolal Liberec 4:2, v 8. minúte otvoril skóre Marko Daňo a presným zásahom na 2:2 vrátil Třinec do zápasu obranca Martin Marinčin.
Presadil sa aj ďalší slovenský obranca Peter Čerešnák. V polovici duelu vrátil Pardubiciam vedenie v zápase proti Mladej Boleslavi, jeho gól sa napokon pri triumfe 4:1 ukázal ako víťazný.
Bodovo vydarené kolo pre Slovákov ešte uzavrel Marek Hrivík, kapitán Vítkovíc prihral spoluhráčom na dva góly pri výhre 3:0 nad Litvínovom.
Česká extraliga - 3. kolo:
HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
Góly: 27. Tomek, 31. Tomek - 35. Plášek (Anděl, ČACHO), 43. Ondroušek (ČACHO), 48. Navrátil (Ondroušek, ČACHO), 60. Orsava
Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Góly: 14. Bareš, 34. Bareš, 35. Klíma, 59. Vigneault - 25. Pour (Bunnaman, MUDRÁK), 37. Nenonen
HC Škoda Plzeň - Motor České Budějovice 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 46. Strnad - 7. LANTOŠI, 26. LANTOŠI, 55. Novák (LANTOŠI), 59. Beránek
HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Góly: 8. Zábranský, 30. Flek
HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Góly: 22. Kondelík, 30. ČEREŠŇÁK, 37. Sedlák, 44. Mandát - 21. Lakatoš
HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
Góly: 28. DAŇO, 54. Marinčin, 56. Nedomlel, 60. Kurovský - 33. Lenc, 51. Lenc
HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly: 36. Kalus (HRIVÍK), 43. Hladonik, 49. Řehák (HRIVÍK)