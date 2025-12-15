Trojbodový Tomík žiaril pri vysokom víťazstve Giants. Gólovo sa dokázali presadiť aj ďalší Slováci

Slovenského hokejového útočníka Tobiasa Tomíka vyhlásili za tretiu hviezdu nočného zápasu kanadskej juniorskej súťaže WHL medzi Vancouverom Giants a Spokane Chiefs.
Gólom a dvomi asistenciami prispel k víťazstvu domácich 8:4. Po 33 odohratých dueloch má na konte 15 kanadských bodov za 8 gólov a 7 asistencií.
VIDEO: Tobias Tomík skóruje do siete Chiefs
V kanadskej juniorskej súťaži OHL skóroval útočník Ján Chovan. Svojím siedmym gólom v sezóne prispel k víťazstvu Sudbury nad Bramptonom 5:1.
VIDEO: Gól Jána Chovana
V rovnakej lige sa gólovo presadil aj útočník Tobias Zvolenský, ktorý sa piatym presným zásahom v sezóne podieľal na triumfe Soo Greyhounds nad Owen Sound Attack 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Greyhounds - Sound Attack
Útočník Andreas Straka pomohol šiestym gólom v prebiehajúcom ročníku k víťazstvu Quebecu nad Shawiniganom 3:1 v QMHJL.