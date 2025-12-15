Trojbodový Tomík žiaril pri vysokom víťazstve Giants. Gólovo sa dokázali presadiť aj ďalší Slováci

Tobias Tomík v drese Vancouver Giants.
Tobias Tomík v drese Vancouver Giants. (Autor: X/Vancouver Giants)
TASR|15. dec 2025 o 09:32
ShareTweet0

Po 33 odohratých dueloch má Tomík na konte 15 kanadských bodov.

Slovenského hokejového útočníka Tobiasa Tomíka vyhlásili za tretiu hviezdu nočného zápasu kanadskej juniorskej súťaže WHL medzi Vancouverom Giants a Spokane Chiefs.

Gólom a dvomi asistenciami prispel k víťazstvu domácich 8:4. Po 33 odohratých dueloch má na konte 15 kanadských bodov za 8 gólov a 7 asistencií.

VIDEO: Tobias Tomík skóruje do siete Chiefs

V kanadskej juniorskej súťaži OHL skóroval útočník Ján Chovan. Svojím siedmym gólom v sezóne prispel k víťazstvu Sudbury nad Bramptonom 5:1.

VIDEO: Gól Jána Chovana

V rovnakej lige sa gólovo presadil aj útočník Tobias Zvolenský, ktorý sa piatym presným zásahom v sezóne podieľal na triumfe Soo Greyhounds nad Owen Sound Attack 6:4.

VIDEO: Zostrih zápasu Greyhounds - Sound Attack

Útočník Andreas Straka pomohol šiestym gólom v prebiehajúcom ročníku k víťazstvu Quebecu nad Shawiniganom 3:1 v QMHJL.

Ďalšie súťaže

Tobias Tomík v drese Vancouver Giants.
Tobias Tomík v drese Vancouver Giants.
Trojbodový Tomík žiaril pri vysokom víťazstve Giants. Gólovo sa dokázali presadiť aj ďalší Slováci
dnes 09:32
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Trojbodový Tomík žiaril pri vysokom víťazstve Giants. Gólovo sa dokázali presadiť aj ďalší Slováci