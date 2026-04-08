VIDEO: Kelemen gólom ukázal, v čom je silný. Třinec prvý mečbal nevyužil

Hokejisti pražskej Sparty zdolali víťaza základnej časti z Pardubíc 4:2 v stredajšom štvrtom zápase semifinále play off českej extraligy. Na domácom ľade tak vyrovnali stav série na 2:2.
Slovenský útočník Dynama Miloš Kelemen v závere druhej tretiny vyrovnal na priebežných 2:2, čím bodoval v treťom dueli za sebou. Hosťom chýbal pre zranenie slovenský obranca Peter Čerešňák.
Karlovy Vary si udržali nádej na postup do finále, keď zdolali Třinec 3:0 a znížili stav série na 1:3.
Sparta vyrovnala dramatickú sériu
Rovnako ako v utorok sa hralo pred 17.220 divákmi vo vypredanom hľadisku O2 arény, bol tak opäť vyrovnaný rekord samostatnej českej extraligy v zápasoch odohraných v uzavretých arénach. Séria sa teraz vracia na východ Čiech, piate stretnutie sa odohrá v sobotu od 19.00 h.
Začiatok bol neurovnaný, s radom nepresností a častým prerušením hry. Skóre otvoril šikovnou dorážkou Červenka. Kořenářom vyrazený puk zľahka prehodil cez domáceho gólmana.
Už v 14. min Pražania odpovedali, Shore našiel Kousala a ten zblízka prekonal Willa. Sparta išla do vedenia v 29. minúte, keď Řepík trafil presne k bližšej tyčke.
V 38. min slávilo Dynamo vyrovnanie. V rohu klziska vybojoval puk Kelemen, vyšiel s ním nerušene do palebnej pozície a zblízka prekonal Kořenářa.
V tretej tretine rozhodol o víťazstve Sparty Špaček, ktorý po prihrávke Chlapíka prepálil všetko pred sebou. Výsledok ešte v závere spečatil Dzierkals gólom do prázdnej brány.
Karlove Vary zamietli hrozbu vypadnutia
V Karlových Varoch už v 3. minúte otvoril skóre Ondřej Beránek, ktorý druhým pokusom prekonal brankára Kacetla po snahe prihrať voľnému Iskrovi.
V 34. minúte sa presadil Jan Bambula, ktorý vypichol prihrávku v obrannom pásme Třinca, prešiel do brejku a v páde prekonal Kocha.
Definitívnu podobu výsledku stanovil v 48. minúte Vít Jiskra, ktorý zužitkoval Moravcovu akciu a spečatil triumf Energie.
Brankár Dominik Frodl udržal tretíkrát v tohtoročnom play-off čisté konto a viackrát zabránil Třinci znížiť skóre, najmä pri šanciach Flynna, Kubiesu či Kovařčíka. Karlove Vary sa museli zaobísť bez zraneného útočníka Petra Tomka, no aj tak potvrdili svoju silu doma.
Séria pokračuje v sobotu v Třinci, kde Energie bude usilovať o druhé víťazstvo a predĺženie šance na postup do finále.
Česká extraliga - 4. zápasy semifinále play-off:
Sparta Praha - Dynamo Pardubice 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Góly: 14. Kousal, 29. Řepík, 49. Špaček, 60. Dzierkals - 12. Červenka, 38. KELEMEN
/stav série: 2:2/
Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec 3:0 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 3. Beránek, 34. Bambula, 56. Jiskra
/stav série: 1:3/