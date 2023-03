Žilinčania museli v úvodnom semifinále otáčať, v záverečnej tretine už dominovali

Jarrod Skalde, tréner Žiliny: "V úvode zápasu dal súper do hry viac emócií, ´momentum´ posledných dní bolo na jeho strane. Prvá tretina bola z pohľadu oboch mužstiev dobrá, aj my, aj súper predvádzal kvalitné presilovky. Stále máme na čom pracovať, ale som hrdý na náš tím, v tretej tretine sme mali veľkú energiu, bola to naša najlepšia tretina a zápas sme dostali späť do svojich rúk. Hráča ako Jano Sýkora sme do mužstva presne potrebovali, s vysokou postavou, jeho forma bola pre nás otázna, ale som spokojný s jeho výkonom."

Ján Šimko, tréner Žiaru: "Myslím si, že sme boli na Žilinu dobre pripravení, v ničom nás neprekvapila. Samozrejme, kolapsom v tretej tretine sme postavili súpera do výsledkového komfortu. Princípy, na ktorých sme mali založený dnešný zápas, nám trochu odišli a prestali fungovať. Sú to aspekty, ktoré patria k hokeju a potrebujeme sa s nimi do zajtra vyrovnať. Počas oddychového času som chlapcom prízvukoval, aby sme sa vrátili k hre z prvých dvoch tretín a aby sme nevytvárali zbytočnú paniku po tom, čo sa udialo. Bola tam energia a snaha opäť sa ešte vrátiť výsledkovo do zápasu."