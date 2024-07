Bude jeho strata bolieť? Draveckého velebí aj Voráček, má potenciál byť svetový obranca

Dravecký starší odohral v drese slovenskej hokejovej reprezentácie desiatky zápasov, zúčastnil sa na štyroch seniorských majstrovstvách sveta a v roku 2003 získal striebornú medailu z MS do 18 rokov.

BRATISLAVA. Predpovedalo sa mu, že bude dlhoročným slovenským reprezentantom. Najprv v reprezentácii do 18 rokov, potom v juniorskej a napokon aj v mužskej.

Uvážil a rozhodol sa

Práve vzťah k Česku bol jeden z jeho argumentov. Dôvody prezradil vo vyhlásení, ktoré zverejnil oficiálny web klubu HC Oceláři Třinec.

Prinášame ho preložený v úplnom znení:

"V Česku žijem od svojich šiestich rokov, je to krajina, v ktorej som strávil väčšinu svojho života. Je to krajina, ktorá ma hokejovo vychovala, kde sa cítim doma a kde mám najviac priateľov. Narodil som sa v USA, takže mám americký pas, ale v Spojených štátoch sa necítim doma, hoci je to moja rodná krajina.

Vzhľadom na moje korene sa núkalo reprezentovať Slovensko, niekoľkokrát som zaň hral aj v mládežníckych kategóriách a v istom momente som o tejto možnosti vážne uvažoval.

Aj preto som posledný rok strávil na Slovensku, aby som si jedného dňa mohol slobodne vybrať. Chcem hrať medzinárodný hokej a na Slovensku momentálne necítim až taký veľký záujem, čo samozrejme plne rešpektujem.

Vzhľadom na to, že som človek, ktorý v Česku žije už dlhé roky, chodil som tu do školy a v českom klube som od prípravky, považujem svoje rozhodnutie za prirodzené.

V Třinci som doma, rozumiem českému jazyku, 90 % všetkých mojich hokejových zážitkov je spojených s Českom. K Slovensku necítim žiadnu zášť, vždy som sa vo vnútri cítil viac Čechoslovákom a vždy vo mne zostane veľký kus Slovenska. Inak to ani nejde."