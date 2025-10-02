Nepríjemné správy zo zámoria. Pospíšil nedohral prípravný zápas kvôli zraneniu

CALGARY. Slovenský hokejista Martin Pospíšil nedohral nočný prípravný zápas NHL, v ktorom jeho Calgary podľahlo doma Vancouveru vysoko 1:8. Dôvodom bolo bližšie nešpecifikované zranenie.
Pospíšil nastúpil vo štvrtom útoku Flames a odohral iba 5:25 minúty. Slovenský útočník stihol absolvovať sedem striedaní, počas ktorých vyslal tri strely na bránku a rozdal tri „hity“.
V zápase sa zranil aj jeho spoluhráč Jonathan Huberdeau, ktorý takisto nedohral stretnutie. Tréner „plameňov“ Ryan Huska tesne po zápase nemal podrobné informácie o rozsahu ich zranení.
Dvadsaťpäťročný Pospíšil nastúpil počas prípravy v piatich stretnutiach, v ktorých si pripísal jednu asistenciu.
