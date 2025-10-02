Nepríjemné správy zo zámoria. Pospíšil nedohral prípravný zápas kvôli zraneniu

Martin Pospíšil v zápase Montreal - Calgary
Martin Pospíšil v zápase Montreal - Calgary (Autor: Sebastien Gervais)
TASR|2. okt 2025 o 07:13
V stretnutí odohral iba päť minút.

CALGARY. Slovenský hokejista Martin Pospíšil nedohral nočný prípravný zápas NHL, v ktorom jeho Calgary podľahlo doma Vancouveru vysoko 1:8. Dôvodom bolo bližšie nešpecifikované zranenie.

Pospíšil nastúpil vo štvrtom útoku Flames a odohral iba 5:25 minúty. Slovenský útočník stihol absolvovať sedem striedaní, počas ktorých vyslal tri strely na bránku a rozdal tri „hity“.

V zápase sa zranil aj jeho spoluhráč Jonathan Huberdeau, ktorý takisto nedohral stretnutie. Tréner „plameňov“ Ryan Huska tesne po zápase nemal podrobné informácie o rozsahu ich zranení.

Dvadsaťpäťročný Pospíšil nastúpil počas prípravy v piatich stretnutiach, v ktorých si pripísal jednu asistenciu.

NHL - prípravné zápasy (2. október):

Buffalo - Pittsburgh 3:5

Calgary - Vancouver 1:8

Vegas - Colorado 2:1

San Jose - Anaheim 2:5

Seattle - Edmonton 4:2

