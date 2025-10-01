VIDEO: Dvorský získal ďalší bod v drese St. Louis. Stačilo mu čisto vyhrať buly

V akcii boli aj ďalší traja Slováci.

NEW YORK. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský si v noci na stredu pripísal asistenciu, jeho tím St. Louis Blues však prehral v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL s Dallasom Stars 3:5.

Pre 20-ročného útočníka to bol druhý kanadský bod (1+1) v troch prípravných zápasoch.

Dvorský v druhej tretine prihral na gól Philipovi Brobergovi, keď vyhral buly na švédskeho obrancu, ktorý sa popri mantineli natlačil k bránkovisku, napokon obkorčuľoval bránku a šikovne zasunul puk k bližšej žrdi.

Vyrovnal tak na priebežných 2:2. Dvorský odohral 15:58 min., duel dokončil s jednou mínuskou.

V akcii boli aj ďalší traja Slováci, ktorí vyšli bodovo naprázdno. Útočník Martin Chromiak sa tešil z víťazstva Los Angeles nad Utahom 3:2.

Jakub Demek a Jozef Viliam Kmec, ktorí mali pôvodne zamieriť na farmu, dostali napokon ďalšiu šancu v zostave Vegas, Golden Knights prehrali na ľade Colorada 2:4.

Demek odohral v útoku iba 2:56 minúty a absolvoval len štyri striedania s jednou strelou na bránku. Kmec mal v defenzíve „icetime“ 18:25 min., pripísal si jeden hit a jeden mínusový bod.

Juraj Slafkovský nenastúpil za Montreal, ktorý vyhral na ľade Ottawy 5:0. Slovenský krídelník dostal od trénerov voľno, rovnako ako jeho spoluhráči z útoku Cole Caufield a Nick Suzuki.

Rozhodcovia rozdali v tomto zápase až 152 trestných minút. Celkovo udelili deväť trestov za bitky a sedem osobných trestov za nešportové správanie. Ottawa nazbierala 102 trestných minút, Montreal ich mal 50.

Voľno mal aj obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington zvíťazil v Columbuse 4:3. Za Blue Jackets nenastúpil jeho krajan Christián Jaroš.

Oddychoval aj ďalší slovenský zadák Erik Černák, jeho Tampa Bay zdolala rivala a obhajcu titulu Floridu 3:2.

NHL - prípravné zápasy (1. október):

St. Louis - Dallas 3:5 /DVORSKÝ za domácich 0+1/

Columbus - Washington 3:4

Colorado - Vegas 4:2

Chicago - Detroit 1:3

Minnesota - Winnipeg 3:2

Ottawa - Montreal 0:5

Utah - Los Angeles 2:3

Tampa Bay - Florida 3:2

