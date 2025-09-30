ONLINE: Ottawa Senators - Montreal Canadiens dnes, príprava NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Ottawa Senators - Montreal Canadiens: ONLINE prenos z prípravného zápasu NHL.
Ottawa Senators - Montreal Canadiens: ONLINE prenos z prípravného zápasu NHL.
30. sep 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z prípravného zápasu NHL: Ottawa Senators - Montreal Canadiens.

TORONTO. Hokejisti Ottawy Senators a Montrealu Canadiens dnes v noci hrajú prípravný zápas pred novou sezónou NHL.

V drese hostí by mal nastúpiť slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Hokej ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Ottawa Senators - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, prípravný zápas, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)

Príprava NHL  2025/2026
01.10.2025 o 01:00
Ottawa
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní prípravného stretnutia NHL medzi mužstvami Ottawa Senators a Montreal Canadiens.

Ottawa Senators

Ottawa má za sebou tri prípravné zápasy s bilanciou dvoch víťazstiev a jednej prehry. Naposledy dokázali zdolať New Jersey Devils 2:0, predtým si poradili aj s Torontom na jeho ľade (3:2pp) a jedinú prehru utrpeli taktiež proti Maple Leafs (3:4). Senators sa v minulej sezóne po dlhých rokoch opäť prebojovali do play-off, čo im dodalo sebavedomie. Aj keď počas leta nerobili veľké zmeny v kádri, vedenie sa spolieha na mladé jadro tímu doplnené skúsenými hráčmi.

Montreal Canadiens

Montreal Canadiens odohrali zatiaľ štyri prípravné duely. V prvom zdolali Pittsburgh po nájazdoch (2:1), následne uspeli proti Philadelphii (4:2), potom prehrali s Torontom 2:7, no v odvetnom súboji na ľade Maple Leafs si napravili chuť a vyhrali 4:2. Canadiens sa opierajú o mladé jadro vedené Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. Zo slovenského pohľadu stojí za zmienku útočník Juraj Slafkovský, ktorý je pevnou súčasťou prvého tímu, a taktiež Filip Mešár, ktorý bojuje o miesto v zostave.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

NHL

dnes 20:00
