Vymiešal brankára a strelil krásny gól. Tatar zažiaril

NEW YORK. V New Jersey sa to na Troch kráľov opäť hemžilo Slovákmi v domácich farbách. Z nich zažiaril Tomáš Tatar.

Útočník režíroval výhru Devils nad Columbusom 3:1 gólom a asistenciou. Hlavne jeho presný zásah potešil oko nejedného diváka. Išlo o jeho ôsmy presný zásah v sezóne.