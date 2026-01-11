VIDEO: Tomík ukázal charakter, bez váhania pomstil likvidačný zákrok na spoluhráča

VANCOUVER. Vo víkendovom zápase medzi Vancouver Giants a Wenatchee Wild prispel slovenský útočník Tobias Tomík asistenciou k výhre domáceho tímu 2:1.
Okrem bodu si do zápasových štatistík pripísal aj 5-minútový trest za bitku s Brandonom Osborneom a zároveň 2 minúty za nešportové správanie.
K situácii došlo počas prvej tretiny, keď v 17. minúte Osborne nešetrným zákrokom trafil koleno Tomíkovho spoluhráča Mathisa Prestona.
Slovenský rodák okamžite zhodil rukavice a zastal sa svojho spoluhráča z prvého útoku. Ten bol po zákroku odvedený do šatne.
VIDEO: Tobias Tomík bez váhania pomstil zákerný zákrok na spoluhráča
Tobias Tomík reprezentoval Slovensko na tohtoročných MS do 20 rokov a patrí do skupiny hráčov, ktorí v tejto sezóne bojujú o draft.
Po 35 zápasoch má vo kanadskej juniorskej WHL na konte 18 bodov, za 8 gólov a 10 asistencií.