VIDEO: Tomík ukázal charakter, bez váhania pomstil likvidačný zákrok na spoluhráča

Tobias Tomík v súboji s Brandonom Osborneom.
Tobias Tomík v súboji s Brandonom Osborneom. (Autor: X / Adamkblat)
Sportnet|11. jan 2026 o 23:18
ShareTweet0

Rozhodcovia pre jeho konanie však nemali pochopenie.

VANCOUVER. Vo víkendovom zápase medzi Vancouver Giants a Wenatchee Wild prispel slovenský útočník Tobias Tomík asistenciou k výhre domáceho tímu 2:1.

Okrem bodu si do zápasových štatistík pripísal aj 5-minútový trest za bitku s Brandonom Osborneom a zároveň 2 minúty za nešportové správanie.

K situácii došlo počas prvej tretiny, keď v 17. minúte Osborne nešetrným zákrokom trafil koleno Tomíkovho spoluhráča Mathisa Prestona.

Slovenský rodák okamžite zhodil rukavice a zastal sa svojho spoluhráča z prvého útoku. Ten bol po zákroku odvedený do šatne.

VIDEO: Tobias Tomík bez váhania pomstil zákerný zákrok na spoluhráča

Tobias Tomík reprezentoval Slovensko na tohtoročných MS do 20 rokov a patrí do skupiny hráčov, ktorí v tejto sezóne bojujú o draft.

Po 35 zápasoch má vo kanadskej juniorskej WHL na konte 18 bodov, za 8 gólov a 10 asistencií.

WHL

    Tobias Tomík v súboji s Brandonom Osborneom.
    Tobias Tomík v súboji s Brandonom Osborneom.
    VIDEO: Tomík ukázal charakter, bez váhania pomstil likvidačný zákrok na spoluhráča
    ne 23:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»WHL»VIDEO: Tomík ukázal charakter, bez váhania pomstil likvidačný zákrok na spoluhráča