VIDEO: Adam Nemec žiari v Kanade. Bodovali aj ďalší Slováci, Pobežal sa pobil

Slovenský hokejista Adam Nemec prispel gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu Sudbury na ľade tímu Ottawa 67s 5:2 v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej súťaže OHL.
Nemec od svojho príchodu do zámoria zaznamenal už piaty presný zásah. Po 11 dueloch má na konte už 14 bodov (5+9).
Slovenský útočník sa presadil v tretej tretine, keď už po piatich sekundách presilovej hry predviedol krásnu individuálnu akciu.
VIDEO: Gól Nemca
Pri góle si pripísal už tradične asistenciu jeho krajan a útočník Ján Chovan. Obaja Slováci bodovali aj pri góle Jeana-Cristopha Lemieuxa. Akcia začala pri Nemcovi a Chovan našiel skvelo kanadského útočníka pred bránkou.
VIDEO: Asistencie Chovana a Nemca pri góle Lemieuxa
Chovan má po 41 dueloch na konte 14 gólov a 19 asistencií.
V OHL bodoval aj Alex Mišiak, ktorý zaznamenal asistenciu v drese Kingstonu. Frontenacs však prehrali 3:5 s Peterboroughom.
VIDEO: Asistencia Mišiaka
Slovenský útočník bodoval v štvrtom stretnutí za sebou. Po prestupe odohral za Kingston deväť zápasov a dosiahol jeden gól a šesť asistencií. Po stretnutí ho ocenil aj vlastný tím.
Jeho spoluhráč Tomáš Pobežal dostal päť trestných minút za bitku s Brennanom Faulknerom.
Útočník Matej Stankoven si pripísal asistenciu pri prehre Bramptonu 3:4 po predĺžení s Oshawou.
Vo WHL bodoval Tobias Tomík. Asistoval v polovici zápasu Brettovi Olsonovi na vyrovnávajúci gól Vancouveru Giants. Z triumfu 2:1 sa však tešil Red Deer v zostave s obrancom Matúšom Lisým.