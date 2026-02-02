VIDEO: Adam Nemec žiari v Kanade. Bodovali aj ďalší Slováci, Pobežal sa pobil

Adam Nemec. (Autor: X/Sudbury Wolves)
Sportnet|2. feb 2026 o 08:09
Po 11 dueloch má na konte už 14 bodov.

Slovenský hokejista Adam Nemec prispel gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu Sudbury na ľade tímu Ottawa 67s 5:2 v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej súťaže OHL.

Nemec od svojho príchodu do zámoria zaznamenal už piaty presný zásah. Po 11 dueloch má na konte už 14 bodov (5+9).

Slovenský útočník sa presadil v tretej tretine, keď už po piatich sekundách presilovej hry predviedol krásnu individuálnu akciu.

VIDEO: Gól Nemca

Pri góle si pripísal už tradične asistenciu jeho krajan a útočník Ján Chovan. Obaja Slováci bodovali aj pri góle Jeana-Cristopha Lemieuxa. Akcia začala pri Nemcovi a Chovan našiel skvelo kanadského útočníka pred bránkou.

VIDEO: Asistencie Chovana a Nemca pri góle Lemieuxa

Chovan má po 41 dueloch na konte 14 gólov a 19 asistencií.

V OHL bodoval aj Alex Mišiak, ktorý zaznamenal asistenciu v drese Kingstonu. Frontenacs však prehrali 3:5 s Peterboroughom.

VIDEO: Asistencia Mišiaka

Slovenský útočník bodoval v štvrtom stretnutí za sebou. Po prestupe odohral za Kingston deväť zápasov a dosiahol jeden gól a šesť asistencií. Po stretnutí ho ocenil aj vlastný tím.

Jeho spoluhráč Tomáš Pobežal dostal päť trestných minút za bitku s Brennanom Faulknerom.

Útočník Matej Stankoven si pripísal asistenciu pri prehre Bramptonu 3:4 po predĺžení s Oshawou.

Vo WHL bodoval Tobias Tomík. Asistoval v polovici zápasu Brettovi Olsonovi na vyrovnávajúci gól Vancouveru Giants. Z triumfu 2:1 sa však tešil Red Deer v zostave s obrancom Matúšom Lisým.

OHL

    dnes 08:09
