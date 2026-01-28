VIDEO: Pobežal pokračuje v skvelej forme po príchode krajana. Opäť vďaka nemu skóroval

Tomáš Pobežal (vľavo) a Alex Mišiak.
Tomáš Pobežal (vľavo) a Alex Mišiak. (Autor: X/Kingston Frontenacs)
TASR|28. jan 2026 o 08:58
ShareTweet0

Asistenciu si pripísal aj Matúš Lisý.

Slovenský hokejista Tomáš Pobežal gólom prispel k triumfu Kingstonu nad Oshawou Generals 3:2 v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej súťaže OHL.

Pri jeho vyrovnávajúcom góle na 2:2 mu asistoval krajan Alex Mišiak. Pre Pobežala to bol celkovo 26. bod v sezóne (12+14).

Mišiak si pripísal štvrtú asistenciu v drese Kingstonu, predtým za Erie nazbieral ďalších 18 bodov (6+12).

VIDEO: Gól Pobežala po asistencii Mišiaka

Ďalší Slovák Matúš Lisý v službách Red Deer prihral na gól, jeho tím však vo WHL podľahol Kelowne Rockets 3:5. Slovenský obranca má v aktuálnej sezóne na konte 14 bodov (4+10).

OHL

    Tomáš Pobežal (vľavo) a Alex Mišiak.
    Tomáš Pobežal (vľavo) a Alex Mišiak.
    VIDEO: Pobežal pokračuje v skvelej forme po príchode krajana. Opäť vďaka nemu skóroval
    dnes 08:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»OHL»VIDEO: Pobežal pokračuje v skvelej forme po príchode krajana. Opäť vďaka nemu skóroval