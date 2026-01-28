VIDEO: Pobežal pokračuje v skvelej forme po príchode krajana. Opäť vďaka nemu skóroval

Slovenský hokejista Tomáš Pobežal gólom prispel k triumfu Kingstonu nad Oshawou Generals 3:2 v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej súťaže OHL.
Pri jeho vyrovnávajúcom góle na 2:2 mu asistoval krajan Alex Mišiak. Pre Pobežala to bol celkovo 26. bod v sezóne (12+14).
Mišiak si pripísal štvrtú asistenciu v drese Kingstonu, predtým za Erie nazbieral ďalších 18 bodov (6+12).
VIDEO: Gól Pobežala po asistencii Mišiaka
Ďalší Slovák Matúš Lisý v službách Red Deer prihral na gól, jeho tím však vo WHL podľahol Kelowne Rockets 3:5. Slovenský obranca má v aktuálnej sezóne na konte 14 bodov (4+10).