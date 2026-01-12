VIDEO: Adam Nemec pokračuje v skvelej sérii. Opäť bodoval za Sudbury

Adam Nemec (vpravo) a Ján Chovan (vľavo).
Adam Nemec (vpravo) a Ján Chovan (vľavo). (Autor: X/Sudbury Wolves)
TASR|12. jan 2026 o 08:37
V QMJHL mal asistenciu obranca Filip Kovalčík.

Slovenský hokejista Adama Nemec zaznamenal v zámorskej OHL asistenciu pri prehre Sudbury s Ottawou (4:6).

Osemnásťročný útočník bodoval doposiaľ v každom dueli od príchodu do zámoria.

Sudbury pred zápasom ocenili Jána Chovana a Adama Nemca za reprezentovanie tímu Slovenska na MS juniorov IIHF 2026.

VIDEO: Asistencia Nemca

V QMJHL mal asistenciu obranca Filip Kovalčík, ktorého Drummondvil vyhral nad Sherbrooke 10:3. Trojicu Slovákov s asistenciou doplnil Tobias Tomík, ktorého Vancouver nestačil vo WHL na Wenatchee 2:3 pp a sn.

OHL

    VIDEO: Adam Nemec pokračuje v skvelej sérii. Opäť bodoval za Sudbury
    dnes 08:37
