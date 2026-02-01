VIDEO: Mladý Slovák si vychutnal obranu súpera. Tomíkov gól však neodvrátil debakel

Slovenský hokejista Tobias Tomík sa presadil pri vysokej prehre Vancouver Giants na domácom ľade s Kelowna Rockets 2:9 v zápase kanadskej WHL.
Osemnásťročný útočník si dokázal efektne aj efektívne poradiť s obranou súpera uprostred druhej tretiny, keď znižoval na 2:6. Zaznamenal tak svoj desiaty gól v prebiehajúcej sezóne.
Domáci sa však už nepresadili a zápas prehrali vysoko 2:9, pretože v tretej tretine strieľali presne len hostia.
VIDEO: Gól Tobiasa Tomíka proti Kelowna Rockets
Vancouver tak stále figuruje na poslednej priečke Západnej konferencie WHL.
V ďalších juniorských zápasoch sa presadili aj Oliver Ozogány a Timothy Kazdy, ktorý navyše pridal aj asistenciu.
Slovenský hokejista Maroš Jedlička si pripísal v noci na piatok asistenciu v zámorskej AHL. Jeho Colorado Eagles zdolalo Tucson Roadrunners 3:2 po predĺžení. Jedlička bol tri týždne mimo zostavy a dokopy má v tejto sezóne 7 bodov (2+5) v 23 zápasoch.