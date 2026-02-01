VIDEO: Mladý Slovák si vychutnal obranu súpera. Tomíkov gól však neodvrátil debakel

Tobias Tomík.
Tobias Tomík. (Autor: X/Vancouver Giants)
Sportnet|1. feb 2026 o 08:35
ShareTweet0

Vancouver stále figuruje na poslednej priečke.

Slovenský hokejista Tobias Tomík sa presadil pri vysokej prehre Vancouver Giants na domácom ľade s Kelowna Rockets 2:9 v zápase kanadskej WHL.

Osemnásťročný útočník si dokázal efektne aj efektívne poradiť s obranou súpera uprostred druhej tretiny, keď znižoval na 2:6. Zaznamenal tak svoj desiaty gól v prebiehajúcej sezóne.

Domáci sa však už nepresadili a zápas prehrali vysoko 2:9, pretože v tretej tretine strieľali presne len hostia.

VIDEO: Gól Tobiasa Tomíka proti Kelowna Rockets

Vancouver tak stále figuruje na poslednej priečke Západnej konferencie WHL.

V ďalších juniorských zápasoch sa presadili aj Oliver Ozogány a Timothy Kazdy, ktorý navyše pridal aj asistenciu.

Slovenský hokejista Maroš Jedlička si pripísal v noci na piatok asistenciu v zámorskej AHL. Jeho Colorado Eagles zdolalo Tucson Roadrunners 3:2 po predĺžení. Jedlička bol tri týždne mimo zostavy a dokopy má v tejto sezóne 7 bodov (2+5) v 23 zápasoch.

Tabuľka WHL - Západná konferencia

WHL

    Tobias Tomík.
    Tobias Tomík.
    VIDEO: Mladý Slovák si vychutnal obranu súpera. Tomíkov gól však neodvrátil debakel
    dnes 08:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»WHL»VIDEO: Mladý Slovák si vychutnal obranu súpera. Tomíkov gól však neodvrátil debakel