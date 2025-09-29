Dobrá práca na modrej čiare. Nemec hrá vo skvelej forme, bodoval aj v treťom zápase

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z New Jersey Devils bodoval aj vo svojom treťom dueli v príprave na novú sezónu zámorskej NHL.
V domácom súboji s Washingtonom zaznamenal asistenciu, jeho tím však napokon prehral 2:3 po nájazdoch.
Nemec bol druhý najvyťaženejší obranca „diablov“, na ľade strávil 25:54 min a mal jednu strelu.
Podieľal sa na vyrovnávajúcom zásahu domácich na 2:2 štyri minúty pred koncom riadneho času, keď udržal puk v útočnom pásme a na konci kombinácie jeho tímu bol gólový Shane Lachance.
VIDEO: Asistencia Šimona Nemca pri góle Lachanceho
V predchádzajúcich dvoch prípravných stretnutiach si Nemec rovnako pripísal po jednej asistencii.
V zostave Washingtonu sa stále neobjavil jeho krajan Martin Fehérváry, ktorý v apríli absolvoval operáciu kolena.
Devils odohrali v noci na pondelok dva prípravné zápasy, druhý tím „diablov“ prehral na ľade Ottawy 0:2.
Brankár Samuel Hlavaj nedostal priestor v prípravnom stretnutí medzi Minnesotou a Chicagom (1:4) a celý zápas presedel ako náhradník.
NHL - prípravné zápasy: