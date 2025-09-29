Dobrá práca na modrej čiare. Nemec hrá vo skvelej forme, bodoval aj v treťom zápase


Šimon Nemec (vľavo) počas tréningu pred štartom novej sezóny NHL. (Autor: Instagram/njdevils)
TASR|29. sep 2025 o 07:16
Bol druhý najvyťaženejší obranca New Jersey.

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z New Jersey Devils bodoval aj vo svojom treťom dueli v príprave na novú sezónu zámorskej NHL.

V domácom súboji s Washingtonom zaznamenal asistenciu, jeho tím však napokon prehral 2:3 po nájazdoch.

Nemec bol druhý najvyťaženejší obranca „diablov“, na ľade strávil 25:54 min a mal jednu strelu.

Podieľal sa na vyrovnávajúcom zásahu domácich na 2:2 štyri minúty pred koncom riadneho času, keď udržal puk v útočnom pásme a na konci kombinácie jeho tímu bol gólový Shane Lachance.

VIDEO: Asistencia Šimona Nemca pri góle Lachanceho

V predchádzajúcich dvoch prípravných stretnutiach si Nemec rovnako pripísal po jednej asistencii.

V zostave Washingtonu sa stále neobjavil jeho krajan Martin Fehérváry, ktorý v apríli absolvoval operáciu kolena.

Devils odohrali v noci na pondelok dva prípravné zápasy, druhý tím „diablov“ prehral na ľade Ottawy 0:2.

Brankár Samuel Hlavaj nedostal priestor v prípravnom stretnutí medzi Minnesotou a Chicagom (1:4) a celý zápas presedel ako náhradník.

NHL - prípravné zápasy:

New Jersey - Washington 2:3 pp a sn

Ottawa - New Jersey 2:0

Minnesota - Chicago 1:4

Carolina - Nashville 4:2

Edmonton - Vancouver 4:3

NHL

dnes 07:16
