VIDEO: Zaparkoval pred bránkou a oplatilo sa. Regenda strelil kuriózny gól korčuľou

Pavol Regenda oslavuje gól so spoluhráčmi.
Pavol Regenda oslavuje gól so spoluhráčmi. (Autor: X/San Jose Sharks)
Sportnet|30. sep 2025 o 07:22
ShareTweet0

Do nočného programu NHL naskočili traja Slováci.

ANAHEIM. Počas MS v hokeji 2025 povedal, že jediná vec, v ktorej je naozaj dobrý, je práca v predbránkovom priestore.

Pavol Regenda využil svoje telo aj v druhom prípravnom zápase na novú sezónu NHL a prinieslo mu to premiérový gól.

Slovenský útočník skóroval v druhej tretine. Počas presilovky aj s výrazným prispením šťastia korčuľou tečoval strelu Muchamadullina od modrej čiary a znižoval na priebežných 1:2.

VIDEO: Gól Pavla Regendu proti Anaheimu

San Jose nakoniec podľahlo Anaheimu 2:3. Regenda bol v stretnutí členom druhej formácie. Odohral 15 minút a 57 sekúnd a okrem gólu si pripísal aj strelu na bránku, štyri bodyčeky a štyri trestné minúty za hákovania a sekanie.

Do nočného programu naskočili aj útočníci Calgary Samuel Honzek a Martin Pospíšil. Ani jeden z dvojice nebodoval, Flames vyhrali nad Seattlom 2:1 po samostatných nájazdoch.

Honzek strávil na ľade 13 minút a 46 sekúnd, počas ktorých vyslal na bránku „krakenov" jednu strelu a pripísal si aj jeden bodyček. Bol to pre neho piaty prípravný zápas, štvrtý bez bodového zápisu.

Pospíšil odohral 13 minút a 42 sekúnd, počas ktorých zaznamenal jednu strelu na bránku, jeden blok a dva hity.

VIDEO: Pospíšil a Dunn v roztržke

Okrem toho dostal aj dva menšie tresty za vysokú hokejku a krošček a bol zapletený do šarvátky s domácim obrancom Vinceom Dunnom.

NHL - prípravné zápasy:

Florida Panthers - Carolina Hurricanes 4:3 pp

Boston Bruins - Philadelphia Flyers 2:3 sn

Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 1:2

New York Islanders - New York Rangers 2:3 pp

Anaheim Ducks - San Jose Sharks 3:2

Seattle Kraken - Calgary Flames 1:2 sn

NHL

Pavol Regenda oslavuje gól so spoluhráčmi.
Pavol Regenda oslavuje gól so spoluhráčmi.
VIDEO: Zaparkoval pred bránkou a oplatilo sa. Regenda strelil kuriózny gól korčuľou
dnes 07:22
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Zaparkoval pred bránkou a oplatilo sa. Regenda strelil kuriózny gól korčuľou