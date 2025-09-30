VIDEO: Zaparkoval pred bránkou a oplatilo sa. Regenda strelil kuriózny gól korčuľou

ANAHEIM. Počas MS v hokeji 2025 povedal, že jediná vec, v ktorej je naozaj dobrý, je práca v predbránkovom priestore.
Pavol Regenda využil svoje telo aj v druhom prípravnom zápase na novú sezónu NHL a prinieslo mu to premiérový gól.
Slovenský útočník skóroval v druhej tretine. Počas presilovky aj s výrazným prispením šťastia korčuľou tečoval strelu Muchamadullina od modrej čiary a znižoval na priebežných 1:2.
VIDEO: Gól Pavla Regendu proti Anaheimu
San Jose nakoniec podľahlo Anaheimu 2:3. Regenda bol v stretnutí členom druhej formácie. Odohral 15 minút a 57 sekúnd a okrem gólu si pripísal aj strelu na bránku, štyri bodyčeky a štyri trestné minúty za hákovania a sekanie.
Do nočného programu naskočili aj útočníci Calgary Samuel Honzek a Martin Pospíšil. Ani jeden z dvojice nebodoval, Flames vyhrali nad Seattlom 2:1 po samostatných nájazdoch.
Honzek strávil na ľade 13 minút a 46 sekúnd, počas ktorých vyslal na bránku „krakenov" jednu strelu a pripísal si aj jeden bodyček. Bol to pre neho piaty prípravný zápas, štvrtý bez bodového zápisu.
Pospíšil odohral 13 minút a 42 sekúnd, počas ktorých zaznamenal jednu strelu na bránku, jeden blok a dva hity.
VIDEO: Pospíšil a Dunn v roztržke
Okrem toho dostal aj dva menšie tresty za vysokú hokejku a krošček a bol zapletený do šarvátky s domácim obrancom Vinceom Dunnom.
NHL - prípravné zápasy: