Aréna už oslavovala gól. Sorokin však vytiahol neuveriteľný zákrok hokejkou

PITTSBURGH. Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili nad Pittsburghom Penguins 4:2. Skóre otočili vo svoj prospech v tretej tretine.

Nebolo by sa to stalo, ak by k tomu neprispel ich brankár Iľja Sorokin. Hlavne jeden z jeho zákrokov môže ašpirovať na titul najlepšieho zákroku sezóny.

VIDEO: Zákrok Iľju Sorokina hokejkou