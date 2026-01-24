Mrazivý extrém v AHL. Hlavaj odohral zápas pod holým nebom v rekordnej zime

Samuel Hlavaj (vpravo hore) počas zápasu AHL pod holým nebom
Samuel Hlavaj (vpravo hore) počas zápasu AHL pod holým nebom (Autor: X/Iowa Wild)
TASR|24. jan 2026 o 09:13
Teplota dosiahla mínus 22 stupňov Celzia.

Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj odchytal nočný zápas zámorskej AHL v rekordne nízkej teplote nameranej počas stretnutí pod holým nebom.

Duel medzi Iowou Wild a Milwaukee Admirals v rámci akcie Hockey Day Minnesota 2026 v mestečku Hastings sa uskutočnil v teplote mínus 22 stupňov Celzia, ktorá bola ešte nižšia než rekord z NHL Winter Classic v roku 2022

Iowa napokon prehrala 2:3 po predĺžení, Hlavaj mal 17 zákrokov.

VIDEO: Zostrih zápasu Iowa - Milwaukee

AHL

    dnes 09:13
