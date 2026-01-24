Mrazivý extrém v AHL. Hlavaj odohral zápas pod holým nebom v rekordnej zime

Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj odchytal nočný zápas zámorskej AHL v rekordne nízkej teplote nameranej počas stretnutí pod holým nebom.
Duel medzi Iowou Wild a Milwaukee Admirals v rámci akcie Hockey Day Minnesota 2026 v mestečku Hastings sa uskutočnil v teplote mínus 22 stupňov Celzia, ktorá bola ešte nižšia než rekord z NHL Winter Classic v roku 2022
Iowa napokon prehrala 2:3 po predĺžení, Hlavaj mal 17 zákrokov.
VIDEO: Zostrih zápasu Iowa - Milwaukee
