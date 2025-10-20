VIDEO: Dvorský prelomil strelecké ticho. Na prvý gól v sezóne mu asistoval Pekarčík

Dalibor Dvorský v drese tímu Springfield Thunderbirds. (Autor: X/Springfield Thunderbirds)
Sportnet|20. okt 2025 o 08:25
Presadil sa aj Martin Chromiak.

SPRINGFIELD. V nočných zápasoch AHL sa do štatistík zapísali viacerí slovenskí hokejisti. 

Dalibor Dvorský strelil svoj prvý gól v sezóne a zaznamenal tak aj premiérovy bod v ročníku.

Pri jeho presnom zásahu si sekundárnu asistenciu pripísal krajan Juraj Pekarčík, čím obaja prispeli k presvedčivému víťazstvu Springfieldu nad Hershey 5:1.

Dvorský sa zapísal do štatistík aj piatimi strelami na bránu a jedným plusovým bodom. Pekarčík zaznamenal tri strely a taktiež +1. Pre oboch to bol tretí zápas v aktuálnej sezóne AHL.

VIDEO: Gól Dalibora Dvorského

Darilo sa aj Martinovi Chromiakovi, ktorý sa stal treťou hviezdou zápasu pri víťazstve Ontaria 3:2 nad Coloradom. Svojím druhým gólom v sezóne vyrovnával v presilovej hre na 1:1.

VIDEO: Gól Martina Chromiaka

Pre 21-ročného útočníka to bol 200. zápas v kariére AHL, v ktorom pridal dve strely a mínusový bod. Chromiak zároveň zaznamenal ďalší míľnik – dosiahol na métu 50 gólov v AHL.

AHL

