VIDEO: Prihrávka z ríše divov. McDavid zničil súpera šiestimi asistenciami

McDavid si v tomto stretnutí pripísal 600. asistenciu v kariére. Na toto číslo sa dostal ako štvrtý najrýchlejší hráč v dejinách po Wayneovi Gretzkom, Mariovi Lemieuxovi a Bobbym Orrovi. Stačilo mu 616 zápasov.

Okrem toho už v NHL zaznamenal 1000 bodov, ak započítavame aj súboje v play-off. Stihol to za deväť sezón v lige, v ktorých sa do vyraďovacích bojov pozrel päťkrát. Pred ním sa to podarilo iba ôsmim hráčom vrátane Petra Šťastného.