VIDEO: Oslabovky sú jeho špecialita. Sýkora strelil v nevýhode tretí gól v sezóne

Slovenskí hokejisti sa v zámorí opäť zapísali do štatistík, pričom najviac zaujal Adam Sýkora, ktorý prispel gólom k víťazstvu Hartfordu 5:2 nad Charlotte.
Pre 21-ročného útočníka to bol už 12. presný zásah v sezóne a zároveň ukončil štvorzápasové čakanie na bod.
Zaujímavosťou je, že išlo o jeho tretí gól v oslabení v tomto ročníku. Po 60 odohraných stretnutiach má na konte celkovo 28 bodov.
Darilo sa aj Martin Chromiak, ktorý pomohol Ontariu k triumfu 3:1 nad Abbotsfordom jednou asistenciou.
Tá bola jeho 44. bodom v sezóne, pričom v 59 zápasoch nazbieral 21 gólov a 23 asistencií. Okrem toho si pripísal aj plusový bod v hodnotení účasti na ľade.
Dôvod na radosť mal aj Maroš Jedlička, ktorého tím Colorado zvíťazil presvedčivo 5:1 nad San Diegom.
Naopak, Filip Mešár síce oslávil víťazstvo Lavalu 5:1 nad Wilkes-Barre/Scrantonom, no do štatistík sa zapísal mínusovým bodom a inkasoval aj menší trest za sekanie.
