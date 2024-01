VIDEO: 18-ročný slovenský reprezentant sa v Čechách blysol úžasným gólom

FRÝDEK-MÍSTEK. Pezinský rodák Adam Cedzo sa dostal do pozornosti širšej hokejovej verejnosti v apríli počas úspešných Majstrovstiev sveta do 18 rokov, kde spolu s Daliborom Dvorský a Jurajom Pekarčíkom vytvorili obávaný útok, ktorý na šampionáte pozbieral 31 kanadských bodov.

Od mantinelu si to s pukom zamieril priamo k bráne, kľučkou prešiel cez protihráča, následne obkrúžil bránu a puk zasunul za chrbát presúvajúceho sa brankára.

Svojim gólom zvyšoval na konečných 6:1. Odohral 15 minút a 32 sekúnd, pričom na bránu súpera vyslal 4 strely. Bodoval aj pri otváracom góle, keď po jeho strele dorazil puk do siete Michal Ramik. Bol to jeho druhý dvojbodový zápas medzi mužmi v kariére.

Pomalými krokmi k extralige

Hoci za prvoligový Frýdek-Místek v predsezónnej príprave bodoval vo všetkých 5 zápasoch do ktorých nastúpil, do ligovej sezóny mal pomalší rozbeh. Počas úvodných 11 súťažných zápasoch si pripísal iba 2 asistencie a bol preradený do juniorky.

Medzičasom prišiel na trénerský post Frýdku-Místku Slovák Martin Hrnčár, ktorý 16. novembra Cedza vytiahol naspäť k prvému tímu.

Slovenský talent chytil po tomto presune druhý dych, v nasledujúcich 10 zápasoch strelil 3 góly a pridal 2 asistencie.

Momentálne je so 7 bodmi (3+4) v 21 zápasoch tretí najproduktívnejší junior v lige. Navyše spomedzi hráčov spadajúcich do kategórie U19 je celkovo najproduktívnejší hráč ligy.