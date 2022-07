Počas sezóny mal krízu, teraz podpísal za takmer päť miliónov na rok

Dvadsaťšesťročný ľavý krídelník v predošlej sezóne získal 49 bodov v 72 zápasoch. V drese "šablí" v profilige nastúpil do 188 stretnutí, získal 127 bodov (55+72).

"Myslím, že mi to veľmi pomohlo, hlavne to, že som sa z toho dostal," povedal útočník. "Nikdy predtým som nemal počas mojej kariéry úsek, v ktorom som nie len že neskóroval, ale ani nehral dobre. Nehral som so sebavedomím, ktoré zvyčajne mám."

"Bola to dobrá skúsenosť, ktorá ma niečo naučila. Myslím, že keď som sa z toho dostal, hral som svoj najlepší hokej. Teším sa na ďalší rok a verím, že túto formu si do neho prinesiem," pokračoval Olofsson.

V posledných dvoch sezónach Švéd zarábal 3,05 miliónov ročne. Teraz to bude jeho kariérne maximum vo výške platu.