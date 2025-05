Záver vynechal pre zranenie. Šmida bude pokračovať v drese Žiliny

ŽILINA. Útočník Sebastián Šmida bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v extraligovom tíme hokejistov DOXXbet Vlci Žilina.

Semifinalista uplynulého ročníka informoval o predĺžení spolupráce na svojej oficiálnej stránke.

Dvadsaťšesťročný Šmida prišiel do Žiliny prvýkrát v sezóne 2021/22. Na viac ako sezónu sa potom premiestnil do Liptovského Mikuláša, kde naberal extraligové skúsenosti a Vlkom neskôr pomohol k postupu do najvyššej súťaže.