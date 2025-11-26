ONLINE: Utah Mammoth - Montreal Canadiens, NHL LIVE (Slafkovský)

Utah Mammoth - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Sportnet|26. nov 2025 o 20:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Utah Mammoth - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Utah Mammoth a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.

V drese hostí sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Utah Mammoth - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
27.11.2025 o 03:30
Utah
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:30.

