ONLINE: Utah Mammoth - Montreal Canadiens, NHL LIVE (Slafkovský)

Hokejisti tímov Utah Mammoth a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V drese hostí sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Utah Mammoth - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
27.11.2025 o 03:30
Utah
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:30.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: