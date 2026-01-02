Chýba slovenský rodák aj Slafkovského spoluhráči. USA oznámilo nomináciu na ZOH

Americký národný hokejový tím zverejnil kompletnú 25-člennú nomináciu na februárové zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Hviezdy Winnipegu Jets - Connor Hellebuyck a Kyle Connor patria medzi 19 hráčov, ktorých zaradili do kádra USA pre ZOH 2026.
Medzi nové tváre v porovnaní so zostavou pre turnaj 4 Nations Face-Off patria center Buffalo Sabres Tage Thompson, kapitán Utah Mammoth Clayton Keller a obranca Florida Panthers Seth Jones.
Naopak, obranca New York Rangers Adam Fox je medzi hráčmi, ktorí sa do tímu nevrátili.
Medzi výraznými absenciami sú útočník Dallas Stars Jason Robertson, opory Montreal Canadiens Cole Caufield a Lane Hutson, ako aj Alex De Brincat z Detroitu či Matthew Knies (Toronto Maple Leafs), ktorého rodičia Miroslav a Michaela pochádzajú z Bratislavy.
Všetci sa do nominácie nedostali aj tentoraz, rovnako ako minulú zimu pri výbere pre turnaj 4 Nations.
Tím USA už predtým v lete oznámil prvú šesticu hráčov: útočníkov Jacka Eichela, Austona Matthewsa, Bradyho Tkachuka a Matthewa Tkachuka, spolu s obrancami Quinnom Hughesom a Charliem McAvoyom.
Američania stavili v bránkovisku na trojicu Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets), Jeremy Swayman (Boston Bruins) a Jake Oettinger (Dallas Stars).
Po prehre s Kanadou po predĺžení vo finále turnaja 4 Nations Face-Off pred rokom stanovil generálny manažér USA Bill Guerin jasný cieľ pre tohtoročné hry.
„Musíme vyhrať,“ povedal Guerin v lete pre NHL.com. „Musíme získať ďalšie takéto zlato. Je to už od roku 1996. Jednoducho musíme nájsť spôsob.“
Guerin bol útočníkom tímu USA, ktorý v roku 1996 vyhral Svetový pohár v hokeji – posledný turnaj najlepších proti najlepším, na ktorom Spojené štáty získali zlato.
Naposledy získali zlato na ZOH v roku 1980 na domácich hrách v Lake Placid. Rozhodujúci zápas proti Sovietskemu zväzu (4:3) je označovaný ako „Zázrak na ľade“, keďže Američania v kádri s prevažne amatérskymi hráčmi zdolali topfavorita turnaja. O rok neskôr sa tento príbeh stal námetom na film.
„Ak ste americký hokejista, vyrastali ste na sledovaní filmu ´Zázrak na ľade´. To je najväčšia spomienka. Každý hráč chce hrať v NHL, ale najväčší sen je predstaviť sa na olympiáde. Je to pre mňa veľká česť a privilégium mať túto možnosť,“ povedal Jack Hughes.
USA majú tiež strieborné medaily zo ZOH vo Vancouveri 2010 a Salt Lake City 2002, ako aj z turnaja 4 Nations, pričom vo finále každého z týchto podujatí podľahli Kanade.
Spojené štáty však v máji prerazili ziskom zlatej medaily na MS. Išlo o ich prvé víťazstvo na tomto turnaji po 92 rokoch. Práve Thompson strelil víťazný gól v predĺžení finále, čo mu mohlo zvýšiť šance na olympijskú nomináciu.
Tím USA odohrá svoj úvodný olympijský zápas 12. februára proti Lotyšsku, následne nastúpi proti Dánsku 14. februára a proti Nemecku 15. februára v skupine C.
Po základnej skupine bude všetkých 12 tímov zoradených v celkovom poradí. Víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest postúpia priamo do štvrťfinále, zvyšných osem tímov odohrá kvalifikačné kolo o postup. Informácie priniesol portál tsn.ca.
Nominácia americkej hokejovej reprezentácie na ZOH 2026
Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets), Jake Oettinger (Dallas Stars), Jeremy Swayman (Boston Bruins)
Obrancovia: Brock Faber (Minnesota Wild), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights), Quinn Hughes (Vancouver Canucks), Seth Jones (Florida Panthers), Charlie McAvoy (Boston Bruins), Jake Sanderson (Ottawa Senators), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets)
Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild), Kyle Connor (Winnipeg Jets), Jack Eichel (Vegas Golden Knights), Jack Hughes (New Jersey Devils), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning), Clayton Keller (Utah Mammoth), Dylan Larkin (Detroit Red Wings), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), J.T. Miller (New York Rangers), Brock Nelson (Colorado Avalanche), Brady Tkachuk (Ottawa Senators), Matthew Tkachuk (Florida Panthers), Tage Thompson (Buffalo Sabres), Vincent Trocheck (New York Rangers)