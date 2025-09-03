Hral na 20 MS v hokeji, nazbieral najviac zápasov. Reprezentant zomrel na dovolenke

VILNIUS. Vo veku 45 rokov zomrel asistent národného tímu hokejistov Litvy a bývalý reprezentant Mindaugas Kieras.
Podľa správ Litovského hokejového zväzu podľahol zraneniam, ktoré utrpel počas dovolenky.
Kieras trávil čas s rodinou pri rieke a zranenia utrpel pri skoku do vody z mosta. Sústrasť nad tragickou smrťou vyjadrila aj Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).
Bývalý reprezentant drží rekord v počte zápasov za litovský národný tím, tento obranca reprezentoval svoju krajinu 100-krát, vrátane v dvadsiatich po sebe idúcich MS v rokoch 1999 až 2018.
V minulej sezóne viedol úradujúceho litovského šampióna Vilnius Hockey Punks. V máji tohto roku sa tešil úspechu aj ako asistent trénera reprezentácie, Litva zvíťazila v 1. divízii B-skupiny na MS v Tallinne.