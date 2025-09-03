Hral na 20 MS v hokeji, nazbieral najviac zápasov. Reprezentant zomrel na dovolenke

Mindaugas Kieras.
Mindaugas Kieras. (Autor: X/England Ice Hockey)
TASR|3. sep 2025 o 16:52
ShareTweet0

V máji tohto roku sa tešil úspechu aj ako asistent trénera reprezentácie.

VILNIUS. Vo veku 45 rokov zomrel asistent národného tímu hokejistov Litvy a bývalý reprezentant Mindaugas Kieras.

Podľa správ Litovského hokejového zväzu podľahol zraneniam, ktoré utrpel počas dovolenky.

Kieras trávil čas s rodinou pri rieke a zranenia utrpel pri skoku do vody z mosta. Sústrasť nad tragickou smrťou vyjadrila aj Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).

Bývalý reprezentant drží rekord v počte zápasov za litovský národný tím, tento obranca reprezentoval svoju krajinu 100-krát, vrátane v dvadsiatich po sebe idúcich MS v rokoch 1999 až 2018.

V minulej sezóne viedol úradujúceho litovského šampióna Vilnius Hockey Punks. V máji tohto roku sa tešil úspechu aj ako asistent trénera reprezentácie, Litva zvíťazila v 1. divízii B-skupiny na MS v Tallinne.

Reprezentácie

    Mindaugas Kieras.
    Mindaugas Kieras.
    Hral na 20 MS v hokeji, nazbieral najviac zápasov. Reprezentant zomrel na dovolenke
    dnes 16:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Hral na 20 MS v hokeji, nazbieral najviac zápasov. Reprezentant zomrel na dovolenke