Úspešný deň pre Utah. Získal olympijského víťaza i kapitána Islanders

Klub zámorskej hokejovej NHL Utah Mammoth rozšíril v prvý deň trhu s voľnými hráčmi svoj káder o skúseného útočníka Andersa Leeho a zároveň získal centra Vincenta Trochecka výmenou z New Yorku Rangers.
Tridsaťpäťročný Lee podpísal s klubom trojročnú zmluvu v celkovej hodnote 16,2 milióna dolárov s priemerným ročným platom 5,4 milióna USD.
V uplynulej sezóne odohral za New York Islanders všetkých 82 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 42 bodov za 19 gólov a 23 asistencií.
Kapitánom Islanders bol od októbra 2018 a v roku 2020 i 2021 doviedol mužstvo do finále Východnej konferencie.
Utah zároveň získal z New York Rangers Trochecka. Opačným smerom putujú po výmene obranca Sean Durzi, útočník Cole Beaudoin a výber v treťom kole draftu 2027.
Tridsaťtriročný Trocheck zaznamenal v minulej sezóne 53 bodov (16+37) v 67 stretnutiach. Je v piatej sezóne sedemročného kontraktu v celkovej hodnote 39,375 milióna dolárov s priemerným ročným platom 5,625 milióna USD.
Po sezóne 2028/2029 sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom.
Trocheck odohral v NHL doteraz 868 zápasov za Floridu Panthers, Carolinu Hurricanes a Rangers, v ktorých nazbieral 631 bodov (239+392). V uplynulej sezóne získal s reprezentáciou USA zlatú medailu na zimných olympijských hrách.