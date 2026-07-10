Philadelphia verila, že Carlssona získa. Na posilnenie využije každú príležitosť

Vedenie klubu zámorskej NHL Philadelphia Flyers je aj po neúspešnej snahe o angažovanie Lea Carlssona odhodlané využiť každú príležitosť na posilnenie tímu s cieľom vybudovať tím, ktorý bude kandidát na triumf v Stanleyho pohári.
Uviedol to generálny manažér Daniel Briere v reakcii na neúspešnú ponuku pre útočníka Anaheimu.
Švédsky útočník Carlsson mal po vypršaní trojročnej zmluvy od 1. júla pozíciu obmedzeného voľného hráča, ktorá ostatným klubom umožnila predložiť mu tzv. offer sheet ponuku.
Flyers tak urobili a ponúkli mu päťročnú zmluvu na 90 miliónov dolárov. Tá z neho de facto spravila najlepšie plateného hráča nasledujúcej sezóny a Anaheim mal sedem dní na to, aby ju vyrovnal.
Ducks sa napokon rozhodli ponechať si Carlssona, hoci by za neho získali štyri voľby v 1. kole draftu.
„Keď sme predložili túto ponuku, uvedomovali sme si, že takýto výsledok je možný. Hoci výsledok nie je taký, v aký sme dúfali, náš cieľ sa nemení – naďalej sme odhodlaní využiť každú príležitosť na posilnenie nášho tímu a pokračovať v budovaní mužstva, ktoré bude dlhodobo a pravidelne patriť medzi kandidátov na úspech, bez toho, aby sme obetovali našu budúcnosť,“ uviedol Briere v oficiálnom stanovisku.