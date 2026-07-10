Legenda kanadského hokeja opúšťa Toronto: Predpokladala som, že budem môcť mať vplyv

Hayley Wickenheiserová.
Hayley Wickenheiserová. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|10. júl 2026 o 07:38
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Pôsobila v klube osem rokov.

Hokejový klub Toronto Maple Leafs ukončil spoluprácu s asistentkou generálneho manažéra Hayley Wickenheiserovou. Bývalá útočníčka a členka Siene slávy IIHF pôsobila v kanadskom klube osem rokov.

Wickenheiserová na sociálnej sieti Instagram vysvetlila, že tento krok prišiel po dlhodobej diskusii s generálnym manažérom Johnom Chaykom.

„Počas diskusie som predpokladala, že budem môcť mať vplyv v rámci organizácie. On si však predstavoval inú cestu,“ citovala Wickenheiserovú agentúra AP.

Wickenheiserová priviedla Kanadu k štyrom olympijským zlatám a siedmim titulom na MS. Niekdajšia útočníčka je najproduktívnejšou hráčkou v histórii Kanady so 168 gólmi a 211 asistenciami v 276 zápasoch.

Bola jednou z hŕstky zamestnancov vo vedení klub, s ktorými sa Maple Lefas rozlúčili.

NHL

Hayley Wickenheiserová.
Hayley Wickenheiserová.
Legenda kanadského hokeja opúšťa Toronto: Predpokladala som, že budem môcť mať vplyv
dnes 07:38
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