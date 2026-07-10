Montreal uzavrel nováčikovský kontrakt s ruským obrancom, budúcu sezónu odohrá v KHL

Bogdan Konjuškov
Bogdan Konjuškov (Autor: X/Canadiens Montréal)
TASR|10. júl 2026 o 22:41
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Draftovali ho v roku 2023.

Klub zámorskej NHL Montreal Canadiens uzavrel dvojročnú nováčikovskú zmluvu s Bogdanom Konjuškovom.

Dvadsaťtriročný ruský obranca ešte strávi nasledujúcu sezónu 2026/2027 v KHL, v ktorej pôsobil aj v uplynulých štyroch ročníkoch v drese Torpeda Nižnij Novgorod.

Montreal draftoval Konjuškova v roku 2023 vo 4. kole zo 110 miesta. V uplynulej sezóne nazbieral sedem gólov a 38 bodov v 67 zápasoch základnej časti KHL.

V desiatich dueloch play off pridal päť asistencií. Počas pôsobenia v Rusku získal titul v juniorskej MHL (2023) aj druhej najvyššej súťaži VHL (2025).

NHL

Bogdan Konjuškov
Bogdan Konjuškov
Montreal uzavrel nováčikovský kontrakt s ruským obrancom, budúcu sezónu odohrá v KHL
dnes 22:41
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