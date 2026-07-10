Montreal uzavrel nováčikovský kontrakt s ruským obrancom, budúcu sezónu odohrá v KHL

Klub zámorskej NHL Montreal Canadiens uzavrel dvojročnú nováčikovskú zmluvu s Bogdanom Konjuškovom.
Dvadsaťtriročný ruský obranca ešte strávi nasledujúcu sezónu 2026/2027 v KHL, v ktorej pôsobil aj v uplynulých štyroch ročníkoch v drese Torpeda Nižnij Novgorod.
Montreal draftoval Konjuškova v roku 2023 vo 4. kole zo 110 miesta. V uplynulej sezóne nazbieral sedem gólov a 38 bodov v 67 zápasoch základnej časti KHL.
V desiatich dueloch play off pridal päť asistencií. Počas pôsobenia v Rusku získal titul v juniorskej MHL (2023) aj druhej najvyššej súťaži VHL (2025).