Necíti únavu, akú očakával. Hudáček je forme aj po olympiáde a Třinec dominuje

Hokejisti českého Třinca majú zatiaľ v play-off najvyššej súťaže skvelú výsledkovú formu. „Oceliari“ úspešne vstúpili aj do semifinálových bojov, proti Karlovým Varom sa gólovo presadil slovenský útočník Libor Hudáček.
Pre 35-ročného hokejistu to bol celkovo štvrtý presný zásah vo vyraďovacích bojoch, po deviatich dueloch má na konte päť kanadských bodov (4+1).
„Chalani urobili skvelú robotu. Bolo to ťažké. Využili sme dve presilovky, čím sme si pomohli a zároveň sme nedostali gól v oslabení, takže super práca. Bolo to vydreté, ďalšie šance tam boli, ale nepremenili sme ich,“ vyjadril sa Hudáček pre isport.cz.
Třinec zatiaľ našiel premožiteľa vo vyraďovacej fáze sezóny 2025/26 len v jednom prípade. „Pevne verím, že v tomto budeme pokračovať. Dúfam, že niekedy dáme aj viac gólov a bude to pre divákov krajšie, ale je to play-off a také zápasy sa už hrať nebudú,“ zamyslel sa reprezentant Slovenska.
Skúsený útočník nemal na rozdiel od mnohých prednedávnom zápasovú prestávku, keďže sa predstavil na olympijskom turnaji v Miláne.
„Človek potrebuje viac pauzy na psychickú pohodu. Série však skončili rýchlo, takže sme si oddýchli. Mali sme aj tri dni voľna, čo bolo pre nás, ktorí sme boli na olympiáde, super.
Človek však na to zabudne, blíži sa koniec sezóny a ja chcem vyhrávať. Zatiaľ necítim únavu tak, ako som očakával,“ dodal na záver Hudáček.