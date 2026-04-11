ONLINE: HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlove Vary dnes, Tipsport extraliga LIVE (semifinále play-off, 5. zápas)

Hokejisti HC Oceláři Třinec a HC Energie Karlove Vary dnes hrajú piaty zápas semifinále play-off českej Tipsport extraligy.
Třinec vedie v sérii 3:1 na zápasy.
ONLINE PRENOS: HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlove Vary LIVE (hokej, semifinále play-off, 5. zápas, Tipsport extraliga, sobota, NAŽIVO)
Tipsport extraliga (ČR) Semifinále 2025/2026
11.04.2026 o 16:30
5. kolo
Třinec
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Karlovy Vary
Prenos
Z kabiny Ocelářů
Třinečtí hokejisté poté, co zvládli stoprocentně domácí zápasy, cestovali k nejvzdálenějšímu soupeři s plánem nenechat jej tento náskok smazat. To se jim povedlo, Oceláři zvládli zápas číslo tři, ale v tom čtvrtém už neuspěli. V sérii stále mají dvouzápasový náskok, nicméně cílem pro svěřence Borise Žabky bude určitě sérii uzavřít, co nejdříve to bude možné. Také Třinečtí nemají úplně plný kádr – mimo hru byl prozatím Sikora. Zda je eventuální možnost, že by se v letošní sezóně ještě objevil na ledě, nám logicky také nikdo nepotvrdí ani nevyvrátí. Budeme tedy muset v případě všech dosud absentujících hráčů čekat na předzápasové sestavy.
Bilance v play off: 12 zápasů, 10/2, skóre 33:24
Bilance doma: 6 zápasů, 5/1, skóre 18:12
Nejproduktivnější hráč: Michal Kovařčík 11 (5+6)
Nejlepší střelec: Ondřej Kovařčík, Michal Kovařčík, Libor Hudáček všichni 5
Využití přesilovek: 14,63 % (6/41)
Ubráněná oslabení: 86,49 % (32/37)
Brankář s největším počtem minut: Marek Mazanec 11 z. – 8/1, úsp. 91,74 %, prům. 1,89 g/z, 1 SO
Ohlas trenéra po předchozím zápase: „Gratulujeme Varům k vítězství. Neměli jsme nejhorší vstup do utkání, trochu nás ale poznamenala smolná branka, kterou jsme dostali. Pak jsme udělali chybičku na 0:2, pak jsme paradoxně začali hrát hokej, který jsme chtěli hrát. Štěstí se k nám nepřiklonilo, neproměnili jsme šance, které jsme měli. Od toho se odvíjel vývoj zápasu a konečný stav.“ Boris Žabka, hlavní trenér HC Oceláři Třinec
Z kabiny karlovarské Energie
Karlovarští mají za sebou kritický zápas číslo čtyři, v němž museli za každých okolností vyhrát, jinak by jim skončila sezóna. To se jim podařilo, Dominik Frodl navíc zavřel krám a udržel čisté konto. Povzbuzeni touto výhrou cestují Západočeši do Slezska podobně jako Třinečtí předtím k zápasům do Karlových Varů vzduchem. Faktor odpočinku, resp. únavy, tak tato logistická anomálie vynuluje. Hosté se potýkají s absencemi – mimo hru byl prozatím v semifinálové sérii Egle, zraněné prsty má po utkání číslo tři, kdy schytal zásah od Hrehorčáka, navíc Tomek. Přesný zdravotní stav samozřejmě vedení karlovarského týmu tají.
Bilance v play off: 14 zápasů, 8/6, skóre 33:28
Bilance venku: 7 zápasů, 4/3, skóre 15:15
Nejproduktivnější hráč: Jan Bambula 10 (3+7)
Nejlepší střelec: Vít Jiskra, Ondřej Beránek, Robin Sapoušek všichni 4
Využití přesilovek: 23,91 % (11/46)
Ubráněná oslabení: 82,50 % (33/40)
Brankář s největším počtem minut: Dominik Frodl 13 z. – 8/4, úsp. 95,21 %, prům. 1,53 g/z, 3 SO
Ohlas trenéra po předchozím zápase: „Už v předchozích zápasech jsme prohráli o jeden gól a tyto duely byly vyrovnané. Dnes jsme byli produktivní, což se nám předtím nedařilo. Zvítězili jsme zaslouženě. Třinec je obrovsky kvalitní tým, favorit na titul, já jsem rád, jak to s nimi zvládáme, že se pereme o finále. Frodo je náš klíčový a rozdílový hráč, to potvrzuje celou sezonu.“ Pavel Patera, hlavní trenér HC Energie Karlovy Vary
Dosavadní průběh semifinále 2026
Série mezi Třincem a Karlovými Vary, která je po předkole hraném před 19 lety druhou vzájemnou sérií těchtou dvou týmů v historii, má zatím za sebou čtyři zápasy. Oba týmy se představily dvakrát doma a dvakrát venku. Oceláři využili své domácí prostředí na 100 procent, následně vyhráli zápas číslo tři a prohráli zápas číslo čtyři. Paradoxně Třinečtí vyhráli utkání, v němž byli dle statistik systému hokej.LOGIC horším týmem, a prohráli to, v němž hlavně ve druhé půlce zápasu Energii tlačili. Karlovarští mohou být psychicky povzbuzeni tím, že vyhráli zápas, v němž měli nůž na krku. Do Třince se tedy série přesouvá za stavu 3:1 na zápasy pro domácí.
3. dubna 2026: HC Oceláři Třinec – HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 10. L. Hudáček (Kundrátek, M. Kovařčík), 35. Cienciala (Flynn, Kundrátek), 58. Adámek (Marinčin, M. Kovařčík) – 28. Jiskra (D. Moravec, Bambula).
4. dubna 2026: HC Oceláři Třinec – HC Energie Karlovy Vary 5:4 (1:3, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 13. Flynn (L. Hudáček, J. Galvas), 38. A. Nestrašil (M. Kovařčík, O. Kovařčík), 40. Cienciala (O. Kovařčík, Kurovský), 40. Kundrátek (J. Galvas, Flynn), 60. M. Kovařčík – 2. Lukošik (Bambula, Jiskra), 15. Minárik (Tomek, Číp), 16. Redlich (Koffer, Sapoušek), 27. Šťastný (Minárik, Číp)
7. dubna 2026: HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 12. Beránek (Jiskra, Dello), 49. Sapoušek (Černoch) – 17. L. Hudáček (Kundrátek, A. Nestrašil), 35. M. Roman (Adámek), 55. O. Kovařčík (Adámek, Marinčin).
8. dubna 2026: HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 3. Beránek (Černoch, Dello), 34. Bambula, 56. Jiskra (D. Moravec).
Vážení přátelé nejlepšího českého hokeje a především fanoušci Třince a Karlových Varů, vítejte opět v Třinci! Po dvou zápasech semifinálové série v Karlových Varech se stěhujeme do města pod Javorovým. WERK ARENA bude v sobotu 11. dubna 2026 od 16 hodin a 30 minut hostit utkání číslo pět semifinále play off Tipsport extraligy HC Oceláři Třinec – HC Energie Karlovy Vary a to za stavu 3:1 na zápasy pro domácí. Oba týmy mají tedy cíl naprosto jasný – Třinečtí budou chtít sérii ukončit a Karlovy Vary ještě vrátit na domácí kluziště. Pokud nemůžete zápas sledovat přímo na tribunách třineckého stadionu nebo u televizních obrazovek, nechte se pozvat ke sledování utkání prostřednictvím našeho textového online přenosu!
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:30.