Disciplinárna komisia si posvietila na hráčov Košíc i Bystrice. Vyviazli s najnižším dištancom

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal hokejistu HC Košice Patrika Lampera a obrancu HC MONACObet Banská Bystrica Justina Leeho jednozápasovou stopkou za nedovolené zákroky v 48. kole Tipsport ligy.
Lamper v stretnutí proti Spišskej Novej Vsi podľa SPH DK SZĽH bezohľadne ohrozil protihráča, pri vystrčení svojho kolena s ním vyvolal nebezpečný kontakt.
Lee sa previnil bezohľadným ohrozením protihráča v súboji s Trenčínom, kroščekom zasiahol vysokou hokejkou do oblasti hlavy a krku. Informovala oficiálna stránka SZĽH.