Poprad stavil na osvedčené meno. Kanadský útočník sa vracia po dvoch rokoch

Kanadský hokejový útočník Tyler Coulter si bude znovu obliekať dres HK Poprad. S účastníkom Tipsport ligy podpísal ročný kontrakt.
Coulter pôsobil v Poprade už v sezóne 2023/2024, v 50 zápasoch základnej časti mal bilanciu 35 kanadských bodov za 15 gólov a 20 asistencií. V šiestich dueloch play off si pripísal ďalšie 4 body (3+1).
„Podarilo sa nám podpísať Tylera, ktorý v minulosti hrával za Poprad a prostredie je mu veľmi známe. Tyler je veľmi skúsený center, ktorý nám môže výrazne pomôcť v novej sezóne a za to sme veľmi radi,“ uviedol športový manažér „kamzíkov“ Richard Stehlík pre oficiálnu klubovú stránku.
Coulter hral po odchode z Popradu v rakúskej nadnárodnej ICEHL. Najskôr za taliansky Val Pusteria Wolves, uplynulý ročník strávil v maďarskom Ferencvárosi TC. V 48 stretnutiach zaň nazbieral 43 bodov (17+26).
„Rozhodol som sa vrátiť do Popradu, pretože som si tam hranie naozaj užíval. Miloval som intenzitu fanúšikov a to, ako veľmi im na hokeji záleží. Ďalším dôvodom na návrat bol tím, ktorý tu budujú. Sledoval som ich z diaľky a myslím si, že v tejto sezóne urobili veľké kroky vpred.
Som nadšený, že sa vraciam a môžem im pomôcť dosiahnuť konečný cieľ, ktorým je zisk majstrovského titulu v Poprade. V tíme mám niekoľko veľmi dobrých priateľov a viem, že sú to všetko skvelí bojovníci. Nemôžem sa dočkať, kedy im pomôžem a pokúsime sa vyhrať čo najviac zápasov,“ povedal o svojom návrate 29-ročný Kanaďan.