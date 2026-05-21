Radivojevič priviedol prvého legionára. Duklu Trenčín posilní tvrdý Kanaďan

Travis Barron (Autor: HK Dukla Trenčín)
TASR|21. máj 2026 o 12:18
V AHL odohral viac ako 300 zápasov.

Kanadský hokejový útočník Travis Barron sa stal novou posilou HK Dukla Trenčín. S účastníkom Tipsport ligy podpísal kontrakt do konca sezóny 2026/2027.

Dvadsaťsedemročný center či krídelník strávil prevažnú časť kariéry v nižšej zámorskej AHL, v ktorej má na konte viac než 300 štartov.

Vlani odišiel zo zámoria do rakúskeho Black Wings Linz, za ktorý si v 47 zápasoch pripísal 42 bodov za 18 gólov a 24 asistencií.

„Travis je typ hráča, ktorého chce mať v tíme každý tréner. Charakterový hokejista, ktorý je ochotný vždy sa zastať spoluhráčov, hrá tvrdo, dôrazne a zároveň dokáže byť produktívny aj smerom dopredu.

Typologicky nám pripomína Filipa Ahla – hráča, ktorý prinesie energiu, emóciu a veľkú pracovitosť. Verím, že svojou hrou bude pre mužstvo veľmi dôležitý na ľade aj mimo neho,” uviedol športový riaditeľ Dukly Branko Radivojevič pre oficiálnu klubovú stránku.

Tipsport liga

