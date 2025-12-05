ONLINE: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (25. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 25. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 25. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.12.2025 o 18:00
25. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 25. kola Tipsport ligy medzi HK DUKLA Trenčín a HKM Zvolen.
Trenčín sa po sérii troch víťazstiev v rade vyšplhal do hornej šestky, keď im so ziskom 35 bodov patrí 6. miesto.
Zvolen má na svojom konte o 1 bod menej. Po prehre v predošlom kole proti Žiline sa prepadol na 8. miesto vo vyrovnanom strede tabuľky.
V oboch doterajších meraniach síl v tejto sezóne sa radoval domáci tím.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.