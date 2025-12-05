ONLINE: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (25. kolo)

HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 25. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 25. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|5. dec 2025 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 25. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 25. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 25. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
05.12.2025 o 18:00
25. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 25. kola Tipsport ligy medzi HK DUKLA Trenčín a HKM Zvolen.

Trenčín sa po sérii troch víťazstiev v rade vyšplhal do hornej šestky, keď im so ziskom 35 bodov patrí 6. miesto.

Zvolen má na svojom konte o 1 bod menej. Po prehre v predošlom kole proti Žiline sa prepadol na 8. miesto vo vyrovnanom strede tabuľky.

V oboch doterajších meraniach síl v tejto sezóne sa radoval domáci tím.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 25. kola Tipsport ligy.online
HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 25. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (25. kolo)
dnes 15:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (25. kolo)