ONLINE: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (3. kolo)

HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen: ONLINE prenos z 3. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|16. sep 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 3. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen.

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 3. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
16.09.2025 o 18:00
3. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 3. kola Tipsport ligy, v ktorom na seba narazia tradiční rivali HK Dukla Trenčín a HKM Zvolen.

HK Dukla Trenčín
Trenčania vstúpili do novej sezóny veľmi dobre. V úvodnom kole dokázali doma zdolať Spišskú Novú Ves 4:3 a v druhom vystúpení pridali ďalšie dva body po víťazstve 3:2 na ľade Nitry, o ktorom rozhodli až samostatné nájazdy. Dukla tak potvrdila, že vie zvládať tesné zápasy a ukazuje odhodlanie zbierať body už od začiatku ročníka.

HKM Zvolen
Zvolenčania majú naopak za sebou neľahký štart do sezóny. V prvom kole prehrali v pohronskom derby s Banskou Bystricou vysoko 1:5 a v druhom kole doma nestačili ani na Žilinu, ktorej podľahli 1:4. Dve porážky so skóre 2:9 rozhodne nezodpovedajú ambíciám tímu, ktorý sa v uplynulej sezóne prebojoval až do semifinále.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

