Tradičný klub sa topí sa na dne extraligy. Prílišná snaha nás zväzuje, znie z Trenčína

Tri michalovské góly v tretej tretine strelili Benjamin Johnson, Filip Vašaš a do prázdnej bránky sekundu pred koncom pečatil výsledok Michal Kabáč. Trenčín je posledný s nulou na konte bodov a so skóre 11:31.

"Robíme od rána do večera, odstraňujeme zlé veci. Zlepšujeme sa ako tím, žiadna odmena zatiaľ neprišla. Mali sme tri presilovky v prvej tretiny, dali sme jeden gól, ale potrebovali sme dva alebo tri góly, aby sme sa naštartovali.

Všetci veľmi chceme a z toho chcenia vyplývajú aj chyby, ktoré by sme bežne nerobili. Prílišná snaha nás zväzuje. Ak by sme mali liek, použili by sme ho už skôr," skonštatoval tréner Dukly Trenčín Ernest Bokroš pre JOJ Šport.