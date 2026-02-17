Slovenský veterán sa vracia do najvyššej ligy. Posilnil klub, v ktorom už pôsobil

Dávid Buc v drese Skalice. (Autor: HK Skalica)
Michal Laurenčík prestupuje do piateho tímu Tipsport ligy z Prešova.

Slovenskí hokejisti Dávid Buc a Michal Laurenčík sa stali novými posilami HC MONACObet Banská Bystrica. Klub to oznámil na svojich sociálnych sieťach.

Dávid Buc je už známa tvár pre fanúšikov „baranov“. Tridsaťdeväťročný útočník pôsobil v Banskej Bystrici v sezónach 2016/2017 a 2018/2019.

Počas tohto obdobia nazbieral v 65 zápasoch 45 kanadských bodov. Do mužstva prichádza z Tipos SHL, kde obliekal dres HC TEBS Bratislava.

Michal Laurenčík prestupuje do piateho tímu Tipsport ligy z Prešova, za ktorý však v tejto sezóne odohral len osem zápasov.

Dvadsaťdvaročný obranca bol u nováčika na hosťovaní z Dukly Trenčín.

