Pekný podvečer hokejovým fanúšikom! Tipos Extraliga načne svoje 5. kolo a jedným zo zápasov je aj ten medzi dvoma Duklami HK DUKLA Trenčín a HK DUKLA Ingema Michalovce.



HK DUKLA Trenčín: Vojaci sa stále trápia, inkasujú veľa gólov a sú v tejto štatistike najhorší. V tejto sezóne ešte nevyhrali a to je jasný signál toho, že bije na poplach. Piatkový zápas proti Slovanu prehrávali 0:3 aj 2:4, podarilo sa im vyrovnať na 4:4 a do tretej tretiny išli sa remízového stavu. V poslednej dvadsaťminútovke nastala pre Trenčanov opäť pohroma, inkasovali ešte štyrikrát a nakoniec prehrali 5:8. V tabuľke sú poslední spolu s Liptovským Mikulášom, keď nezískali ani bod. Najproduktívnejším hráčom je Američan Gordie Green so šiestimi kanadskými bodmi.



HK DUKLA Ingema Michalovce: Michalovské líšky si po dvoch víťazstvách pripísali prehru s Banskou Bystricou 2:5 na domácom ľade. Ich bilancia v tomto ročníku je dve výhry a dve prehry, z toho jedna po nájazdoch. Získali sedem bodov, rovnako majú aj Banská Bystrica a Košice. V tomto tíme z východu vedie produktivitu slovenský center Patrik Svitana, ktorý si pripísal štyri body.