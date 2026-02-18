Vedenie najvyššej súťaže sa prispôsobi zápasu Slovenska. Kolo sa odohrá v jednotnom čase

Slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026.
Slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026. (Autor: TASR)
18. feb 2026 o 15:41
Verdikt o tom, kedy nastúpia slovenskí reprezentanti na semifinálový duel, padne až v stredu neskoro večer.

Na skutočnosť, že slovenská hokejová reprezentácia postúpila na ZOH 2026 v Taliansku do semifinále, reaguje promptne vedenie slovenskej extraligy.

Semifinále absolvujú Slováci v piatok o 16.40 h alebo o 21.10 h. Preto sa úvody piatkových stretnutí 49. kola najvyššej domácej súťaže prispôsobia tomuto duelu.

"Už po definitívnom potvrdení prvenstva Slovenska v základnej skupine olympijského turnaja sme začali hľadať cestu, ako vyjsť v ústrety hokejovým fanúšikom, aby si mohli vychutnať ligové zápasy svojich obľúbených tímov a zároveň mohli fandiť našim reprezentantom.

Zvažovali sme viacero možných scenárov. Napokon sme sa rozhodli aj po konzultácii s klubmi ponechať spomenuté kolá v piatkovom termíne iba s časovým posunom,“ uviedol manažér profesionálnych súťaží SZĽH Rastislav Konečný.

V prípade, že hokejisti SR nastúpia na semifinálový zápas o 16.40 h, všetky piatkové extraligové duely sa začnú až o 19.30 h.

Ak budú hrať zverenci trénera Vladimíra Országha večerný semifinálový zápas o 21.10 h, ligové stretnutia budú mať úvodné vhadzovanie o 17.30 h.

