Výborná správa. Kukumberg je po vážnej nehode pri vedomí a mimo ohrozenia života

Roman Kukumberg ml.
Roman Kukumberg ml. (Autor: TASR)
Sportnet|17. feb 2026 o 17:42
O zdravotnom stave informoval klub HC Slovan Bratislava.

Roman Kukumberg mladší je po vážnej autonehode zo začiatku decembra 2025 v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života. Je pri plnom vedomí a komunikuje s rodinou.

O jeho zdravotnom stave informoval so súhlasom rodiny klub HC Slovan Bratislava. Oficiálne stanovisko ku Kukumbergovmu zdravotnému stavu uvádzame v plnom znení:

"Po vážnej dopravnej nehode, ktorú Roman Kukumberg utrpel v ranných hodinách dňa 2. decembra 2025 na ceste medzi Kvetoslavovom a Šamorínom, je jeho zdravotný stav stabilizovaný a mimo ohrozenia života. Roman je pri plnom vedomí a komunikuje s najbližšou rodinou.

Na základe odporúčania ošetrujúcich lekárov absolvuje v najbližších dňoch trojtýždňovú komplexnú rehabilitačnú liečbu v špecializovanej nemocnici Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej. 

Klub je s Romanom aj jeho rodinou v každodennom kontakte prostredníctvom výkonného riaditeľa, ako aj viacerých spoluhráčov a poskytuje mu maximálnu možnú podporu.

HC SLOVAN Bratislava v tejto súvislosti vyjadruje úprimnú vďaku všetkým záchranným zložkám, ktoré zasahovali pri nehode, ako aj lekárom a zdravotníckemu personálu Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice na bratislavských Kramároch, kde bol Roman Kukumberg hospitalizovaný po nehode. Zároveň veľká vďaka všetkým ľuďom, ktorí na Romana v posledných týždňoch mysleli, posielali mu svoje modlitby, silu a pozitívne myšlienky.

V tejto chvíli prosíme verejnosť a médiá o rešpektovanie súkromia hráča a jeho blízkych. O ďalšom vývoji jeho zdravotného stavu budeme informovať primeraným spôsobom."

Roman Kukumberg mladší je syn bývalého reprezentačného útočníka.

20-ročný krídelník pôsobil v aktuálnej sezóne v Slovane Bratislava. Pred nehodou odohral 24 zápasov so ziskom asistencie.

V minulosti obliekal aj reprezentačný dres na dvoch turnajoch MS do 20 rokov a aj na šampionáte do 18 rokov.

