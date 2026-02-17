Zmeny v závere prestupového obdobia. Michalovce priviedli fínskeho obrancu, odchádza útočník

Lauri Sertti v drese HPK.
Lauri Sertti v drese HPK. (Autor: X/HPK)
TASR|17. feb 2026 o 12:48
Dvadsaťšesťročný zadák Sertti odohral v aktuálnom ročníku fínskej najvyššej súťaže 35 zápasov za HPK Hämeenlinna.

Slovenský hokejový klub HK Dukla Michalovce v utorok informoval o zmenách v kádri v závere prestupového obdobia. K „líškam“ sa pripojí fínsky obranca Lauri Sertti a naopak, na Zemplíne nebude pokračovať Nicholas Baptiste.

Klub ho v príspevku na sociálnej sieti opísal ako silového a všestranného obrancu. Dukla oznámila aj dva príchody z Tipos SHL.

Na striedavý štart priviedla z Detvy 22-ročného útočníka Richarda Šechného ml. a 23-ročného obrancu Sebastiana Jasečka.

Naopak, vedenie klubu po vzájomnej dohode ukončilo spoluprácu s útočníkom Nicholasom Baptisteom.

Kanaďan so skúsenosťami z NHL po januárovom príchode z Trenčína odohral za „líšky“ len tri zápasy, v ktorých strelil jeden gól. Z hosťovania sa do Banskej Bystrice vrátil 33-ročný obranca Miroslav Macejko, 24-ročný brankár Dávid Borák odišiel na hosťovanie do Martina.

